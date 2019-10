Prestazione dilagante del PSG, vicinissimo alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo solamente 3 partite del girone A: 5-0 a domicilio al povero Club Bruges, grazie alla doppietta di Mauro Icardi e alla tripletta - da subentrato - di un incontenibile Kylian Mbappé.. Al "Jan Breydelstadion", l'ex interista apre al 7' i conti, che restano aperti per un tempo. Nella ripresa, con l'ingresso in campo della punta francese, la formazione di Tuchel infierisce sui belgi, che restano a 2 punti in classifica. A tre turni dalla fine del gruppo A, questa la classifica: PSG punti 9; Real Madrid 4; Club Bruges 2; Galatasaray 1.

Il tabellino

CLUB BRUGES-PSG 0-5

Club Bruges (4-3-3): Mignolet voto 6; Mata 4.5, Mechele 4.5, Deli 4, Sobol 6; De Ketelaere 6 (57' Okereke 6), Rits 5 (80' Balanta sv), Vanaken 4.5; Diatta 5.5, Dennis 6 (76' Openda 6), Tau 4.5. All.: Clement 4.

PSG (4-3-3): Keylor Navas voto 6; Meunier 6.5, Thiago Silva 7, Kimpembe 6.5, Bernat 6.5; Verratti 6.5, Marquinhos 6.5, Ander Herrera 6.5 (72' Diallo 6); Choupo-Moting 7 (52' Mbappé 9), Icardi 8.5 (65' Paredes 6.5), Di Maria 8.5. All.: Tuchel 8.5.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Gol: 7' e 63' Icardi (P), 61', 79' e 83' Mbappé (P).

Assist: Di Maria (0-1, P), Mbappé (0-3), Di Maria (0-4), Di Maria (0-5).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Choupo-Moting, De Ketelaere, Verratti, Rits.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

7' - GOL DEL PSG CON ICARDI! Lungo traversone di Thiago Silva sulla destra per Di Maria, palla bassa al centro e deviazione rapace, dalle retrovie, dell'ex Inter: 0-1!

13' - DIATTA PER IL BRUGES! Diagonale destro pericoloso su preziosa sponda di De Ketelaere: palla di poco a lato.

14' - INCREDIBILE GOL GETTATO ALLE ORTICHE DA DI MARIA! Choupo-Moting lo lancia tutto solo a tu per tu con Mignolet, ma El Fideo deposita il pallone sui tabelloni pubblicitari.

31' - RISCHIA GROSSO KEYLOR NAVAS, che - dopo un retropassaggio della difesa - calcia addosso a De Ketelaere, in fase di pressing: palla fuori di poco dallo specchio.

34' - SPLENDIDA AZIONE, TUTTA DI PRIMA, DEL BRUGES! Alla fine, la conclusione di Dennis viene respinta dalla retroguardia francese.

51' - VERTICALIZZAZIONE DI MARQUINHOS PER ICARDI! Destro basso ad incrociare dell'ex Inter, con Mignolet abile a deviare coi piedi in calcio d'angolo.

61' - GOL DEL PSG COL NEOENTRATO MBAPPE! Scambio prolungato sulla sinistra con Di Maria, che conclude a rete: Mignolet respinge ma sulla testa di Mbappé, per il quale insaccare è un gioco da ragazzi: 0-2!

63' - GOL DEL PSG CON ICARDI! La difesa del Bruges cincischia in difesa, Mbappé ne approfitta e mette in area piccola un pallone che l'ex Inter insacca senza difficoltà: 0-3!

65' - IL BRUGES PROVA A REAGIRE CON OKEREKE! Mancino dai venti metri sul palo più lontano da parte dell'ex Spezia, a pochi minuti dal suo ingresso in campo: pallone di poco a lato.

66' - MBAPPE INCONTENIBILE IN VELOCITA'! Tocco sotto impreciso, tuttavia, a tu per tu con Mignolet.

68' - GOL ANNULLATO A DIATTA DEL BRUGES! Il centrocampista nerazzurro aveva insaccato dribblando Keylor Navas ma anche colpito la sfera con la mano in fase di controllo.

70' - ANCORA MBAPPE'! Conclusione ravvicinata con Mignolet che devia, con un prodigio, alto sopra la traversa.

71' - ALTRA PARATA DI MIGNOLET! Il portiere del Bruges si distende bene sul sinistro da fuori di Di Maria.

79' - GOL DEL PSG CON MBAPPE! L'attaccante francese segna un gol semplicemente fantastico! Triangolo in velocità con Di Maria, Mignolet scartato e pallone nell'angolino più lontano: 0-4!

83' - GOL DEL PSG CON MBAPPE! Altro corridoio delizioso di Di Maria per Mbappé, che lascia sul posto Deli e insacca alle spalle di Mignolet: 0-5 e tripletta per il campione del mondo!

Il migliore

Mbappé. Insieme a Icardi, il protagonista assoluto del match. Segna una tripletta da subentrato e, in velocità, è imprendibile. Mette completamente a nudo tutti i difetti della difesa belga.

Il peggiore

Deli. Tra palloni persi e lentezza nei movimenti, è tra i responsabili - in negativo - del pokerissimo avversario.

