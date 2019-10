Prestazione dilagante del PSG, che entra nella storia della Champions League, conquistando gli ottavi dopo sole 3 partite del girone: 5-0 a domicilio al povero Club Bruges, grazie alla doppietta di Mauro Icardi e alla tripletta - da subentrato - di un incontenibile Kylian Mbappé. Al "Jan Breydelstadion", l'ex interista apre al 7' i conti, che restano aperti per un tempo. Nella ripresa, con l'ingresso in campo della punta francese, la formazione di Tuchel infierisce sui belgi, che restano a 2 punti in classifica. A tre turni dalla fine del gruppo A, questa la classifica: PSG (già qualificato) punti 9; Real Madrid 4; Club Bruges 2; Galatasray 1.

Les joueurs du PSG fêtent le but de Mauro Icardi face à Bruges en Ligue des championsGetty Images

Il tabellino

CLUB BRUGES-PSG 0-5

Club Bruges (4-3-3): Mignolet voto 6; Mata 4.5, Mechele 4.5, Deli 4, Sobol 6; De Ketelaere 6 (57' Okereke 6), Rits 5 (80' Balanta sv), Vanaken 4.5; Diatta 5.5, Dennis 6 (76' Openda 6), Tau 4.5. All.: Clement 4.

PSG (4-3-3): Keylor Navas voto 6; Meunier 6.5, Thiago Silva 7, Kimpembe 6.5, Bernat 6.5; Verratti 6.5, Marquinhos 6.5, Ander Herrera 6.5 (72' Diallo 6); Choupo-Moting 7 (52' Mbappé 9), Icardi 8.5 (65' Paredes 6.5), Di Maria 8.5. All.: Tuchel 8.5.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Gol: 7' e 63' Icardi (P), 61', 79' e 83' Mbappé (P).

Assist: Di Maria (0-1, P), Mbappé (0-3), Di Maria (0-4), Di Maria (0-5).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Choupo-Moting, De Ketelaere, Verratti, Rits.

Seguono aggiornamenti...