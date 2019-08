Colpi esterni in Champions League: vincono Porto, Olympiacos, Rosenborg e LASK

Dopo le 5 partite giocate ieri, si è completata in serata l’andata del terzo turno preliminare di Champions League.

Risultati parecchio pesanti; alcuni anche sorprendenti. A spiccare però ben 4 successi esterni su 5 partite (l’altra un pareggio), con alcune squadre che hanno già ipotecato la qualificazione al playoff che nelle ultime due settimane d’agosto consegnerà la lista ufficiale per i sorteggi dei gironi della prossima Champions League.

Ad aprire, in ordine cronologico – ma anche di importanza – c’è il Porto, che passa in Russia in casa del Krasnodar. Partita tirata e decisa nel finale dal un gol di Sergio Oliveira a un minuto dalla fine.

Fa festa anche l’Olympiacos. Anche in questo caso è un 1-0 esterno, con i greci che passano sul campo dell’Istanbul Basaksehir grazie alla rete di Masouras al 53’.

Il risultato più clamoroso è forse quello del LASK Linz, che passa a sorpresa 2-1 in casa del Basilea. Gli svizzeri, giustizieri del PSV nel secondo turno preliminare, si fanno sorprendere dagli austriaci. LASK che trova Trauner il gol del vantaggio al 51’ e raddoppia a 8 minuti dalla fine con Klauss. Basilea che cerca di limitare i danni con Luca Zuffi all’87; ma tra 7 giorni a Linz sarà chiamato all’impresa.

Ultimo colpo estero è quello dei norvegesi del Rosenborg, che a Maribor ipotecano la qualificazioni. In Slovenia finisce infatti 3 a 1 a favore della squadra norvegese, vecchia habitué tra metà anni 90’ e primi anni 2000 della competizione (nel 1997 addirittura ai quarti di finale contro la Juventus). Rosenborg che vince grazie a 3 gol nella ripresa: doppietta di Soederlund e sigillo di Jensen. Maribor che sotto 2-0 aveva accorciato le distanze conTavares, ma che ha subito proprio la rete di Jensen 60 secondi dopo il gol-illusorio.

Unico pareggio quello tra Cluj e Celtic. In Romania finisce 1-1: apre Rondon al 28’ per i padroni di casa, pareggio di Forrest al 37’.

Tra martedì e mercoledì della prossima settimana (13-14 agosto), i match di ritorno.