Colpo Basilea, subito eliminato il PSV Eindhoven di van Bommel. Avanti il Celtic

Si è chiuso questa sera parte del secondo turno preliminare di Champions League, con alcune squadra prestigioso che avevano già iniziato la loro corsa alla fase ai girone. Una su tutte il Celtic, che contro i campioni d’Estonia del Nomme Kalju ha avuto vita facilissima. Dopo il 5-0 dell’andata in Scozia, i biancoverdi passano anche in Estonia per 2-0.

Avanti anche i romeni del Cluj, che dopo la vittoria in casa pareggiano 2-2 a Tel Aviv contro il Maccabi. Tutto facile per l’APOEL Nicosia, con i ciprioti che dopo la vittoria in Montenegro dell’andata contro il Sutjeska Niksic passano 3-0 anche in casa.

Se la vedono brutta per qualche minuto i campioni d’Ungheria del Ferencvaros che dopo il 3-1 dell’andata col Valletta, vanno sotto 1-0 contro la modesta formazione di Malta. La squadra in cui milita la vecchia conoscenza del calcio italiano Davide Lanzafame trova però il pareggio e alla fine accede al terzo turno grazia all'1-1 finale. Avanti anche la Dinamo Zagabria.

Basilea-PSV, preliminari Champions League 2019/20Getty Images

Fuori dalle partite in cui si incrociavano le varie squadre campioni nazionali, i match più interessanti ed equilibrati erano i due tra le cosiddette piazzate. Il colpaccio è del Basilea, che nel big-match di questo 2° turno preliminare elimina i vice-campioni d’Olanda del PSV. La squadra di van Bommel, che aveva vinto l’andata 3-2, si arrende in Svizzera per 2-1. Fatale la regola dunque del gol in trasferta e decisiva per gli elvetici proprio la rete di un olandese: il bomber Ricky van Wolfswinkel.

Più facile la vita dell’Olympiacos, con i greci che dopo lo 0-0 strappato in Repubblica Ceca al Viktoria Plzen passano al Pireo per 4-0 e volano al 3° turno.

Gli incroci di terzo turno

Prendono così forma gli incroci del terzo turno preliminare, dove entreranno in gioco anche squadre di tutto rispetto e blasone come Porto, Dinamo Kiev e soprattutto Ajax, semifinalista della passata edizione. Questi gli accoppiamenti:

CAMPIONI

Cluj-Celtic

APOEL Nicosia-Dundalk/Qarabag (domani)

PAOK Salonicco-Ajax

Dinamo Zagabria-Ferencvaros

Stella Rossa/HJK (domani)-The New Saints-Copenaghen (domani)

Maribor-AIK (domani)-Bate Borisov-Rosenborg(domani)

PIAZZATE

Istanbul Basaksehir-Olympiacos

Krasnodar-Porto

Bruges-Dinamo Kiev

Basilea-LASK Linz

Dopo il terzo turno preliminare, sarà poi il momento dei playoff, ovvero l’ultimo incrocio per tutte che le separa dall’accesso alla Champions League. Playoff in programma il 20/21 agosto con l’andata e il 27/28 agosto con il ritorno, ma sorteggio in diretta su Eurosport 1 lunedì 5 agosto alle ore 12:00 per scoprire quali saranno già tutti gli accoppiamenti. A seguire anche il sorteggio di Europa League, dove la diretta interessata Torino potrà scoprire già l’eventuale squadra che affronterà al playoff dovesse superare anche il terzo turno preliminare.