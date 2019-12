Con il Napoli c'è il 17enne Vandevoordt: è il più giovane portiere nella storia della Champions

Dopo la grande prestazione in campionato contro il Cercle Bruges, il giovanissimo portiere Maarten Vandevoordt farà il suo debutto anche in Champions League, all’età di 17 anni, 9 mesi e 10 giorni. È record di precocità quindi per l’estremo difensore del Genk, considerando che il più giovane nella competizione - finora - era il 18enne Mile Svilar (a 18 anni, 1 mesi e 21 giorni) in Benfica-Manchester United di due anni fa.

La classifica dei portieri più giovani in Champions

Giocatore Partita Età 1. Maarten VANDEVOORDT Napoli-GENK (10/12/19) 17 anni, 9 mesi e10 giorni 2. Mile SVILAR BENFICA-Manchester United (18/10/17) 18 anni, 1 mesi e 21 giorni 3. Iker CASILLAS REAL MADRID-Olympiacos (15/09/99) 18 anni, 3 mesi e 26 giorni 4. Nikolay MIHAYLOV LEVSKI SOFIA-Werder Brema (31/10/06) 18 anni, 4 mesi e 3 giorni 5. Igor AKINFEEV CSKA MOSCA-Porto (14/09/04) 18 anni, 5 mesi e 6 giorni 6. Adrian SEMPER DINAMO ZAGABRIA-Olympique Lione (14/09/16) 18 anni, 8 mesi e 2 giorni 7. Maksim KABANOV SPARTAK MOSCA-Feyenoord (18/09/01) 18 anni, 8 mesi e 19 giorni 8. David DE GEA Porto-ATLETICO MADRID (30/09/09) 18 anni, 10 mesi e 23 giorni 9. Pepe REINA BARCELLONA-Fenerbahce (31/10/01) 19 anni e 2 mesi 10. Timon WELLENREUTHER SCHALKE 04-Real Madrid (18/02/15) 19 anni, 2 mesi e 15 giorni

Nella classifica anche Iker Casillas che fece il suo debutto in Champions League a 18 anni, 3 mesi e 26 giorni in Real Madrid-Olympiacos. Tra quelli 'famosi' anche Akinfeev, de Gea ai tempi dell'Atlético Madrid e Pepe Reina con la maglia del Barcellona a 19 anni e 2 mesi. Nella top 10 troviamo poi Adrian Semper, proprio il portiere del Chievo arrivato in prestito dalla Dinamo Zagabria.

E chissà che sia proprio Maarten Vandevoordt uno dei protagonisti in campo. Al Napoli basta un pareggio per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, ma all’andata la squadra di Ancelotti non riuscì ad andare oltre lo 0-0. Il portiere 17enne è pronto a stupire...