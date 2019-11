"Sono molto contento per Borja Valero. Contro il Toro avevo parlato di lui e Dimarco come esempi positivi. Grande impegno anche se con poco minutaggio. Quando ti alleni con serietà poi capita l'occasione. Oggi Borja ha fatto una buona partita, sono contento perché sono esempi positivi per tutto il gruppo. Lautaro e Lukaku stanno crescendo. Sono contento per loro e anche loro lo sono visto che hanno segnato entrambi. La partita con il Barcellona? Intanto voglio arrivare bene alla sfida con la Spal di domenica. Poi abbiamo la Roma e poi arriverà il Barcellona. Sappiamo che avremo 80.000 persone a spingerci quel giorno. Abbiamo bisogno di San Siro. Ora però recuperiamo le energie per l'importante sfida alla Spal che è il match che mi preoccupa di più".

Sulla partita

"Assolutamente, dobbiamo essere orgogliosi al di là della vittoria. Importantissima certo, ma le situazioni portavano a pensare fosse una gara sfigata. Il gol annullato e poi il rigore contro poteva innervosirsi. Siamo stati bravi a gestire la situazione nel migliore dei modi, complimenti ai ragazzi. Hanno reso orgogliosi anche i nostri tifosi".

Sul lavoro svolto in settimana

"L'avevamo preparata bene, loro in Champions giocano in maniera molto diversa al campionato. La nostra coppia di attaccanti dal match d'andata che ci ha visti sorpresi, è cresciuta. Ero molto fiducioso, avevo visti i miei ragazzi. Sapevamo come fargli male e ci siamo riusciti. Ora giocare col Barcellona ha un senso e lo faremo anche in casa nostra".

Sul cambio di passo del secondo tempo

"Oggi dovevamo stare dentro al match fino alla fine e ci siamo riusciti. Nonostante gli episodi. All'intervallo ho chiesto ai miei di stare sereni e mantenere l'intensità. Hanno mostrato voglia di vincere, come a Verona. La mentalità si vede, c'è fame di risultati".

Sui numeri della coppia Lautaro-Lukaku

"Stiamo parlando di due giocatori non ancora completi. Lukaku ha molte potenzialità, va ancora svezzato. Lautaro ha appena 22 anni, dopo quattro mesi si vede la differenza. I calciatori in generale sono più forte, stanno crescendo in maniera evidente. Davanti siamo giovani escluso Alexis che rientrerà con noi presto. Con il lavoro miglioreranno: vincere così in una gara quasi stregata, contro un avversario tanto difficile, ci dà forza per fare cose importanti".