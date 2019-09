Conte: "Io non sono da Champions? Qui si va per luoghi comuni..."

Sull’esordio in Champions

Iniziamo il nostro percorso in Champions League dopo tre partite di campionato e sarà importante partire con il piede giusto. Affronteremo una squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato contro il Viktoria Plzen, una presenza fissa in Europa. Stiamo parlando di una squadra tecnica, fisica e che gioca con intensità. Giocano sempre per vincere e hanno la giusta mentalità. Avremo rispetto e dobbiamo fare attenzione, ma al tempo stesso vogliamo giocare la nostra gara. Abbiamo giocato solo due giorni fa, dobbiamo essere bravi anche a battagliare“.

Sul modulo

E’ qui in Italia che siete fissati. Non è importante il modulo, ma come ti poni in certe partite. Sento tante cazzate, tipo che non si vince a tre. Il calcio si evolve, bisogna stare al passo con i tempi, non cambia se giochi a tre o con un altro modulo. Dipende come attacchi, che pressione fai e altre cose. Me l’aspettavo certe domande, in Inghilterra non frega niente a nessuno come giochi, vogliono vedere coraggio e intensità. Vogliono divertirsi e questa è la cosa più importante, che stiamo provando a fare“.

Sui suoi risultati in Europa

Si va per luoghi comuni. Ho giocato tre Champions, la prima con la Juventus dopo aver vinto il campionato dopo due settimi posti. Praticamente ho giocato solo due anni in Champions con la Juve, poi un altro anno con il Chelsea. La gente pensa che dove tocco vinco, ma non è così, soprattutto in questi tornei, dove hai bisogno di lavorare. Ho sempre partecipato con creature appena nate, gli altri con creature già solide. Questo voglio dire ai sapientoni“.

Antonio Conte, InterGetty Images

Sugli impegni ravvicinati delle prossime settimane

Sicuramente, se devo essere onesto, è inevitabile che quando inizi un nuovo percorso più tempo hai tra una partita e l’altra e più è facile entrare nella testa dei giocatori per riuscire a fare quello che vuoi. Al tempo stesso la Champions è un grandissimo stimolo, per me, i calciatori, il club e i nostri tifosi. Dovessi pensare alla costruzione in maniera egoistica, direi che più tempo hai e più semplice è“.

Su Lukaku

C’è un allenamento da fare, ci sono 24 ore per valutare delle valutazioni e vedere in che condizioni è. Dovesse giocare è perché dà necessarie garanzie, altrimenti giocherà qualcun altro“.

Sul rischio eccessivo entusiasmo

E’ importante avere intorno questo entusiasmo, ma non deve essere portato dal risultato, altrimenti sarebbe effimero. Dobbiamo portarlo per quello che stiamo facendo e che stiamo cercando di costruire. Roma non fu costruita in un solo giorno. Stiamo lavorando duramente, e per questo ringrazio il club e soprattutto i calciatori, perché ci sono disponibilità e voglia di costruire qualcosa insieme di importante. Non mi piace che il risultato sia collegato al risultato. Dobbiamo entusiasmarci per le basi che stiamo ponendo, da sfruttare negli anni anche a chi verrà“.

Sullo Slavia Praga

Come l’Udinese, è una squadra fisica. Hanno qualità e rapidità sugli esterni, la sotto punta è forte. C’è solidità difensiva. Bisognerà sudarcela, come tutte le partite che andremo a giocare. Dobbiamo essere al 110%, non sarà una passeggiata. Dovremo fare la nostra partita con coraggio e idee, supportati dai 65 mila tifosi che fin qui ci hanno sempre spinto tanto“.

Champions obiettivo Inter?

Non possiamo porci obiettivi, solo strada facendo vedremo che livello raggiungeremo e che obiettivo possiamo porci. Oggi sarebbe insensato. Ho detto ai ragazzi: non poniamoci limiti, perché creano degli alibi. Cerchiamo di dare il massimo e di essere al 100% e dare tutto durante la partita, poi vedremo cosa accadrà nel tempo e dove saremo. Oggi è da folli parlare di obiettivi. Sappiamo che c’è da pedalare tanto“.