Conte: "Non abbiamo alternative alla vittoria, potevamo gestire meglio le gare precedenti"

" Gara difficile, abbiamo visto tutte le partite giocate da loro e il Barcellona e il Dortmund hanno faticato molto qui. Lo Slavia Praga è una squadra che ha fatto molto bene lo scorso anno anche in Europa League. Ci siamo preparati, è un girone difficile e lo sapevamo "

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della trasferta di Champions contro lo Slavia Praga.

" Il percorso che stiamo facendo in Champions è fatto di buone prestazione, c'è qualche rammarico per come sono andate alcune partite, potevamo gestirle meglio. Adesso non abbiamo alternative. Pensiamo a vincere le prossime due sfide, a partrire dalla prima gara. Anche loro vorranno vincere. Sarà una partita dura ma questi sono dei passaggi obbligati per la nostra crescita. Serve tutto domani, corretta gestione e sapere cosa ti aspetta dall'inizio alla fine. Dobbiamo essere bravi a gestire i momenti, bravi a soffrire e pronti a colpire per fargli male. Dobbiamo provare a vincere. Gagliardini e Politano si sono aggiunti da un paio di giorni, sono recuperati "

Ha poi concluso il tecnico nerazzurro, prima di passare alla conferenza ufficiale della UEFA...

"Il risultato domani è importante al di là del fatto che si possa giocare bene o male. Il risultato dipende al 95-98% dalla prestazione, se è positiva di solito c'è il buon risultato. Crescere, giocare bene e creare occasioni deve andare di pari passo con il risultato. Rispetto a prima siamo molto più squadra, abbiamo avuto molto più tempo per capire che calcio vogliamo giocare. Ci sono stati degli step importanti. Mi auguro che si possa continuare anche in Europa, abbiamo bisogno di queste partite per la nostra crescita". Queste le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga, in Champions League.

"Giochi la competizione più importante, contro le squadre top del proprio Paese. Sono squadre che hanno una mentalità vincente acquisita sul campo, nel tempo. Quindi è inevitabile incontrare più difficoltà in Champions rispetto al campionato. Abbiamo iniziato un percorso con i miei calciatori, crescendo in Italia cresciamo anche in Europa. Siamo una squadra 'neonata', restare in Europa serve per continuare a fare esperienza internazionale", ha concluso Conte.