Conte: "Non era facile, ma l'Inter è ancora viva. Siamo vivi e vegeti in Champions"

Una vittoria contro il Dortmund e l’Inter è ancora viva e ancora in corsa per andare agli ottavi di finale di Champions League. Antonio conte è soddisfatto del lavoro della sua squadra, una squadra che sta migliorando di giorno in giorno.

" Tre punti pesanti. La nostra situazione non è semplice. L'anno scorso hanno lavorato molto con Spalletti per arrivare in Champions ed è giusto fare il possibile. L'unico modo per rimanere vivi era vincere e l'abbiamo fatto in maniera bella, decisa. Ora c'è da recuperare perché ci aspetta il Parma, una squadra che sta molto bene e dovremo fare grande attenzione perché sabato è più difficile di oggi. Vengo da un anno di riposo, sì, ma fisicamente lo sto già pagando in questi tre mesi "

Conte ha visto un’Inter migliore questa sera

" Se al Borussia dai campo sono devastanti, abbiamo deciso di pressarli nella loro metà campo. Alti, quando ce n'era la possibilità. Provavamo comunque a costruire da dietro e mi è piaciuta la maturità vista in partita. Non come è avvenuto a Sassuolo, ad esempio. Penso che i centrocampisti abbiano fatto una partita importante in entrambe le fasi. A Brozovic ogni tanto tiro le orecchie perché si fa trovare fuori posizione, ma stasera no. Non è facile giocare col Borussia Dortmund, e invece siamo vivi. Vivi e vegeti, ma ci proiettiamo a sabato "

Sul rapporto con i giocatori

" Instaurare un certo rapporto coi calciatori è importante e quando sei onesto e dici le cose in faccia, l'altro ci può anche rimanere male ma, alla fine ti apprezza perché sa che sei vero e non preferisci una bella bugia ad una brutta verità "

Sull’ingresso di Sebastiano Esposito

" L'ho detto più volte in conferenza e nello spogliatoio. Sarei stato un folle a farlo giocare se non mi fossi fidato. Sa che deve volare basso e mantenere i piedi per terra, è un giocatore importante per noi. Mi è dispiaciuto non farlo andare a giocare i Mondiali U17, ma qualcuno se ne sarà fatto una ragione perché mi serve ed è un titolare a tutti gli effetti "

Su Barella

" Nicolò è generoso, ma se viene ammonito dopo 10-15 minuti, mi viene l'ansia. Uno di gamba e fisico come lui è sempre borderline, ma avercene giocatori con la sua voglia e determinazione "