Coronavirus: il Barcellona si sottoporrà a controlli medici all'arrivo a Napoli

Il Coronavirus condiziona in maniera sempre più consistente il mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Espn, i giocatori del Barcellona in trasferta a Napoli per disputare il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro gli azzurri di Gattuso, dovranno sottoporsi ad alcuni controlli medici non appena atterrati all'aeroporto di Capodichino. In particolare, Messi e compagni (oltre al resto della spedizione blaugrana) dovranno misurarsi obbligatoriamente la temperatura corporesa: coloro ai quali sarà diagnosticata la febbre verranno trasportati all'ospedale secondo il protocollo stabilito in questi casi dal governo italiano. Il Barcellona raggiungerà Napoli già nella giornata di lunedì quando è in programma il primo allenamento al San Paolo in vista della gara.

Si ferma Sergi Roberto, rischia un mese di stop

Nella lista dei giocatori convocati da Quique Setien per la trasferta di Napoli non c'è Sergi Roberto, costretto ai box a causa di un problema muscolare all'adduttore della coscia destra. Per lui si profila uno stop di 3-4 settimane.