" Atalanta-Valencia fu una bomba biologica "

La provincia di Bergamo sta pagando un prezzo carissimo per l’emergenza Coronavirus e il suo sindaco Giorgio Gori in un’intervista Facebook concessa a Marca non nasconde come la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Valencia possa avere un effetto dirompente nella rapida diffusione del virus, tanto in Italia quanto in Spagna.

" A quel tempo non sapevamo cosa stesse succedendo. Il primo paziente in Italia era il 23 febbraio. Se il virus era già in circolazione, i quarantamila fan che andarono allo stadio di San Siro erano infetti. "

"La vera scintilla non è stata la partita ma il paziente di Alzano Lombardo"

Gori, pur non nascondendo l’errore di far giocare quella partita non imputa al calcio la colpa del focolaio di contagi e vittime che ha imperversato lungo tutto il territorio bensì al paziente di Alzano Lombardo...

" La partita non è stato l’unico fattore, la vera scintilla è stata nell'ospedale di Alzano Lombardo, con un paziente con polmonite non catalogata come Coronavirus che ha infettato pazienti, medici e infermieri. Quello è il fulcro dell'epidemia. "

Resta il fatto che dopo quella partita e quella di ritorno, giocata a porte chiuse due settimane dopo al Mestalla, si sono registrati i casi di positività del 35% dei componenti del club iberico (Garay, Gayà, Mangala e gli altri componenti dela rosa rimasti anonimi), di Sportiello e di Enrique Mateu, giornalista volato a Milano e che è stato dimesso soltanto pochi giorni fa, dopo quasi un mese trascorso in cura in ospedale.