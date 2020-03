Coronavirus: Ilicic dona il pallone di Valencia all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo

Anche Josip Ilicic dà il suo contributo sul fronte dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. E lo fa con uno splendido gesto simbolico. L'attaccante sloveno dell'Atalanta, infatti, ha deciso di donare all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il pallone con cui martedì sera al Mestalla aveva segnato lo storico poker di reti che aveva regalato il successo per 4-3 alla squadra di Gasperini sul campo degli spagnoli sancendo la storica qualificazione della Dea ai quarti di finale di Champions League. Una vittoria che l'intera squadra aveva subito dedicato alla città di Bergamo che sta affrontando un momento molto difficile e delicato. Ilicic, come spiegato dall'Atalanta in una nota ufficiale, ha regalato il "suo" pallone all'ospedale cittadino "in segno di vicinanza, riconoscenza e affetto per quanto medici, infermieri e tutti coloro che sono coinvolti stanno facendo per combattere un virus maledetto che sta stravolgendo le vite di noi tutti".

