Coronavirus, in Croazia sicuri: primo contagiato era a San Siro per Atalanta-Valencia

Mentre a Milano, giovedì sera, si appresta a giocarsi le prima partita di calcio a porte chiuse a causa del Coronavirus (Inter-Ludogorets), all’estero – per la precisione in Croazia e Spagna – si indaga sui primi casi di persone che avrebbero contratto il virus durante il loro soggiorno a Milano, per assistere sugli spalti del Meazza alla sfida di Champions League fra Atalanta e Valencia.

Primo caso di Coronavirus in Croazia, aveva assistito ad Atalanta-Valencia

Come rilanciato dall’account twitter Croatian Football News, il paese balcanico ha accertato il primo caso di cittadino croato che ha contratto il coronavirus. Come ha confermato il ministro della salute croato Beros il primo paziente risultato positivo al coronavirus è un giovane che è attualmente ricoverato in isolamento all’ospedale di Zagabria. Il ragazzo ha soggiornato a Milano dal 19 al 21 febbraio, proprio i giorni in cui è andata in scena Atalanta-Valencia al Meazza. La Croazia resta in attesa di conoscere anche i risultati dei test che sono stati fatti ai nove croati ricoverati all’ospedale di Rijeka dopo essere tornati da un viaggio in Italia.

Tre tifosi del Valencia col Coronavirus?

Da Marca invece si apprende che si attendono l’esito degli esami per tifosi del Valencia, che avevano assistito mercoledì scorso a San Siro all’ottavo di finale di Champions League contro l’Atalanta, e hanno chiamato il 112 perché sostengono di avere sintomi riconducibili a quelli del coronavirus. Il vicedirettore del reparto di epidemiologia dell’ospedale generale di Valencia Hermelinda Vanaclocha ha affermato che non essendoci ancora i risultati dei tamponi non si può ancora dire se i tre soggetti hanno davvero contratto il coronavirus. Di sicuro l’allerta anche in Spagna si fa di ora in ora più alta...