Coronavirus, Klopp: "Porte chiuse? Poi i tifosi guardano le partite insieme in una stanza..."

Jurgen Klopp torna a parlare dell'emergenza Coronavirus e, come suo solito, non usa giri di parole. Il tecnico del Liverpool, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sbotta quando a fagli una domanda è un giornalista proveniente dalla Spagna: "Tu vivi a Madrid e hai paura vero? Il calcio è una parte della società ma abbiamo tutti questo problema, anche chi non gioca. È questo che odio di queste domande, mi chiedi queste cose e poi voli fino a qui, quindi pensi che il calcio sia qualcosa per cui valga la pena".

I dubbi sulle porte chiuse

" Ci sono cose più importanti del calcio e lo stiamo capendo, ora ci serve tempo per risolvere questo problema e il tempo lo guadagniamo evitando certi comportamenti. Non so abbastanza per dirvi quanto aiuterebbero le porte chiuse, il problema è che poi i tifosi guardano le partite tutti insieme in una stanza e non so davvero cosa sia meglio o peggio "