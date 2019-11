Crisi Ronaldo? Il portoghese è un diesel: le ultime due stagioni al Real fanno sperare la Juventus

“Bisogna conoscere il passato per capire il presente”, scriveva Tucidide nel 400 a.C. Un approccio razionale applicabile a tutte le sfaccettature della vita. E perchè no, anche al calcio. Nelle ultime due settimane le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi sono state monopolizzate dal “caso Ronaldo”, perfetto escamotage giornalistico per riempire la noia imperante della sosta per le Nazionali. Ma sbloccata l’empasse dello spogliatoio bianconero con il lungo colloquio chiarificatore tra Sarri e il portoghese, guarda caso davanti alle telecamere, vale la pena ripercorrere tutte le fasi della fantomatica “crisi” ronaldesca e provare ad analizzarla con un approccio, appunto, storico.

A scanso di equivoci: solo 6 reti condite da 2 assist dopo tredici gare di campionato e quattro di Champions non è un rendimento “alla Ronaldo”. Non a caso il fenomeno di Madeira sta registrando la sua partenza peggiore dalla stagione del primo pallone d’Oro con lo United, il 2008. C’è chi dice sia conseguenza del sarrismo che gli fa toccare meno il pallone vicino alla porta avversaria, mentre in passato il suo raggio d’azione era molto più avanzato. Chi sostiene che l’involuzione sia legata al passare degli anni, chi ancora alla concorrenza spietata in attacco. Sta di fatto che le due sostituzioni ravvicinate con la Lokomotiv Mosca all’82’ e con il Milan addirittura ad inizio ripresa sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La successiva fuga dallo Stadium, le provocazioni dal ritiro in Algarve, i gol con il Portogallo, il ritorno in Italia, le frasi distensive del tecnico toscano (“Cristiano Ronaldo è il centravanti più forte del mondo”) e il post Twitter “I’m back” sono dirette conseguenze nell’era del “Truman show” sui social network.

Ma se fosse tutto normale? O addirittura, inconsciamente voluto dal diretto interessato? Difficile pensare a un Cristiano Ronaldo che scenda in campo per non inseguire qualche record o per non dimostrare a tutti di essere il migliore al mondo. O che lo faccia, ma con il freno un po’ tirato in questo periodo. Difficile, ma non impossibile perchè... è già successo.

GOL DI CR7 2016/17 2017/18 2019/20 Agosto/novembre 10 7 6 Marzo/maggio 21 18 ?

Basta schiacciare “rewind” e analizzare gli ultimi due anni del numero 7 al Real Madrid sotto la gestione Zidane. 2016-17: 8 gol in Liga e 2 nei gironi di Champions nei primi tre mesi con l’ulteriore analogia di un infortunio ad inizio stagione. Allora la sua assenza fu dovuta allo stiramento al collaterale del ginocchio sinistro rimediata nella finale dell'Europeo vinta contro la Francia. Oggi il ginocchio è il destro. 2017-18: 7 sigilli in tutte le competizioni nello stesso periodo e qualche turno di riposo concesso da Zinedine come, del resto, sta facendo Sarri. La storia ci racconta che a maggio delle rispettive annate i malumori autunnali si sono poi in tramutati in due coppe dalle grandi orecchie con un percorso di crescita esponenziale a suon di doppiette e triplette nelle gare europee decisive. Non c’è due senza tre?