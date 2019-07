Si conoscono da pochissime settimane e lavorano fianco a fianco alla Juventus da una quindicina di giorni ma Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt danno già ampio lustro alla Signora nel mondo e sono stati nominati insieme nel lotto di 10 calciatori, selezionati da una giuria di esperti, che si contenderanno il Fifa The Best 2019, uno dei due premi più importanti nel mondo del calcio. In attesa delle nominations per il Pallone d'Oro, che dopo essersi staccato dallo stesso The Best, sono arrivate le nomination per i migliori giocatori della stagione 2018-2019.

Ronaldo c’è, Alisson out

Se CR7, trascinatore del Portogallo alla vittoria della Nations League e vincitore all’esordio dello scudetto con la Juventus, è un habitué di questo tipo di palcoscenici: Matthijs de Ligt, capitano dell’Ajax semifinalista di Champions League, è una new entry a questo livello ma ci sta ampiamente in questo lotto di fuoriclasse vista la stagione di altissimo livello che ha fatto. La squadra più rappresentata in questo lotto di candidati è ovviamente il Liverpool che vanta: Virgil Van Dijk, Momo Salah e Sadio Mané. Spicca l’assenza di Alisson, miglior portiere del panorama europeo e protagonista di una stagione prodigiosa coincisa con la vittoria della Coppa Campioni e della Copa America col Brasile. Nella lista dei migliori giocatori figurano anche il neoacquisto del Barcellona Frankie de Jong, il neo rinforzo del Real Madrid Eden Hazard, Leo Messi, Kylian Mbappé e il bomber del Tottenham, Harry Kane.

Votazioni online aperte fino al 19 agosto

E’ possibile votare sul portale Fifa.com fino alla mezzanotte del 19 agosto, mentre i vincitori delle varie categorie saranno premiati il 23 settembre a Milano.