Ancora tu. Riparte la caccia della Juventus a quel sogno, a quell’ossessione, chiamata Champions League. Una competizione che i bianconeri non mettono in bacheca dl maggio del 1996. Da quel giorno 5 finali – Borussia Dortmund, Real Madrid, Milan, Barcellona e di nuovo Real Madrid – tutte perse, per quella che da molti tifosi juventini (e non solo) è ormai considerata come un’autentica maledizione.

Maledizione, per i più laici, magari no; ma tabù, certamente. Tant’è che per sfatare questo ‘mito’, Andrea Agnelli ha provato ad affidarsi all’uomo ‘per eccellenza’ della Champions League: Cristiano Ronaldo.

Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo, JuventusGetty Images

La seconda ‘mission impossible’ del portoghese – riportare i bianconeri sul tetto d’Europa – riparte da Lione e dagli ottavi di finale; lui, che dalla fase a eliminazione diretta ha segnato come mai nessuno ha fatto in Champions League: 65 gol.

I numeri di Ronaldo d’altra parte parlano chiaro, in Europa è sempre stato una macchina: 130 gol in carriera nelle competizioni UEFA (128 in Champions), uno ogni 115 minuti circa stando alle medie. Ronaldo ha giocato contro 54 squadre in competizioni UEFA per club, segnando a 35 di esse. Qui dentro, la squadra più volte affrontata, è stata proprio il Lione: ben 10 volte; a bilancio 4 gol e 6 assist.

Un giovane Cristiano Ronaldo al Real Madrid opposto a Hugo Lloris e il Lione: Champions League 2010Getty Images

E chissà che undicesimo e dodicesimo incrocio non possano essere di buon auspicio per l’asso portoghese, che già nella scorsa stagione aveva provato a trascinare i bianconeri con la tripletta per la rimonta decisiva sull’Atletico Madrid piuttosto che il gol di testa nell’andata dei quarti ad Amsterdam contro l’Ajax. Sigilli che non erano bastati a trascinare la squadra. Perché al di là di tutto, oltre il singolo, c’è sempre il collettivo. E il collettivo è ciò che dovrà provare a costruire Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo in Champions League: numeri da urlo

GOL TOTALI GOL FASE GIRONI GOL SCONTRI DIRETTI GOL DA QUARTI IN POI 128 63 65 43

Di certo, Ronaldo, alla doppia sfida degli ottavi di finale, pare arrivarci in un’eccellente condizioni di forma. Fresco del record eguagliato di Gabriel Omar Batistuta con 11 giornate consecutive a segno in Serie A (seppur con una ‘pausa’ in quanto non convocato); e più in generale di uno status di forma che dentro i nostri confini nazionali lo vede secondo soltanto allo scatenato Immobile: con 21 gol in 21 presenze - uno ogni 88 minuti - Ronaldo sembra avere una marcia in più rispetto alla passata stagione.

Cristiano Ronaldo si accinge in una delle sue tipiche esultanzeGetty Images

Quella che servirà alla Juventus per inseguire il suo vero obiettivo stagione; quello che potrebbe portare il portoghese, da un certo punto di vista quasi più ossessionato dai traguardi personali che da quelli collettivi, a riagganciare Leo Messi in quel testa a testa alla voce ‘Pallone d’Oro’ che stuzzica Ronaldo più di qualsiasi altra cosa.

Per ottenerlo però servirà al portoghese confermarsi ‘re della fase diretta’ di questa competizione; per festeggiare un’altra serata di gala a dicembre, dovrà trascinare la Juventus laddove aspetta da una vita: oltre le medaglie di consolazione datate 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017 chiuse a chiave sempre nel solito cassetto. E' da adesso che si parte a fare sul serio. Ronaldo lo sa bene. Si augura che l’abbiano capito e si facciano trascinare anche tutti gli altri.