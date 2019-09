Cristiano Ronaldo: "Messi? Dovrò vincere altri 6, 7 o 8 Palloni d'Oro per essere sopra di lui"

" Non seguo i record, sono loro a seguirmi. Ho l'ossessione per la vittoria e non penso che sia qualcosa di brutto, penso che sia una cosa buona. Mi motiva. Se non sei motivato, è meglio fermarsi "

Lo dichiara Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, in uno dei passaggi dell'intervista a ITV anticipata nei giorni scorsi e andata in onda in versione integrale. Tra i temi affrontati dal campione portoghese, il suo rapporto con il grande rivale Leo Messi.

" E' un ragazzo e un giocatore fantastico. È nella storia del calcio, credo che dovrò vincere altri sei, sette o otto Palloni d'Oro per essere sopra di lui. Non siamo amici, ma abbiamo condiviso questo palcoscenico per 15 anni. Abbiamo un buon rapporto. So che mi ha spinto a diventare un giocatore migliore, così come io ho spinto lui a diventare un giocatore migliore. Sono sicuro - ha aggiunto CR7 - di essere nella storia del calcio per quello che ho fatto e quello che continuo a fare, di essere uno dei migliori giocatori della storia. Mi sento il numero uno ma se per qualcuno il numero uno è un altro e io sono il secondo, non importa. Io so di essere nella storia del calcio come uno dei più grandi di sempre "