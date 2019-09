Cristiano Ronaldo spiega il suo gesto ai tifosi dell'Atletico Madrid: "Dovete imparare..."

" Imparare, dovete imparare". "

Con queste parole Cristiano Ronaldo ha spiegato alla stampa spagnola il suo gesto rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid nel finale della partita di Champions League terminata 2-2, ma in cui la Juve ha sfiorato la vittoria nel finale proprio su una azione spettacolare del fuoriclasse portoghese.

"Paura, eh?", è stato il gesto che Ronaldo ha mimato con le proprie mani, rivolto ai 60mila del Wanda Metropolitano ripreso dalle telecamere televisive. Ronaldo ha quindi spiegato quel gesto a un giornalista de El Chiringuito come riporta Marca.

Da "los huevos" alle 5 Champions: sempre storie tese coi tifosi Colchoneros

Non è la prima volta che l'asso portoghese, ex Real Madrid, entra in aperta polemica con i tifosi colchoneros che anche ieri sera lo hanno fischiato per tutta la partita. Da ‘los huevos’ mostrate ai tifosi Colchoneros allo Stadium per rispondere alla polemica esultanza di Simeone al Wanda Metropolitano, fino alle 5 dita (tante quanto le 5 Champions League) mostrate ai tifosi dell’Atletico che lo fischiavano a Madrid: Ronaldo ha spesso battibeccato con il pubblico dell’Atletico Madrid che non a caso è una delle formazioni più castigate dal marziano di Madeira che nella sua carriera ha realizzato ben 25 gol in 34 partite alla compagine iberica.