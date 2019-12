Da 0 a 10, il Pagellone della fase a gironi: Atalanta divina, bene la Juve, suicidio Ajax

Voto 10... All'Atalanta, per come era partita e per lo spirito

Il voto più alto per un semplice motivo: è la "favola" e la vera sorpresa di questa fase a gironi. In Italia abbiamo imparato a conoscere le alchimie del mago Gasperini, in Europa ci é voluto qualche turno di ambientamento, ma poi la Dea ha preso ritmo e ha iniziato a fare punti. Sette nelle ultime tre giornate, tra cui quello di San Siro contro una delle favorite per la vittoria finale (il City di Pep Guardiola). Il gruppo in cui si trovavano i bergamaschi non era di altissimo livello, ma era composto da formazioni esperte e abituate alla competizione. Invece passa l'Atalanta, da Atalanta. Bravi tutti.

La Juventus festeggia con l'Atletico MadridGetty Images

Voto 9... Alla Juventus, solida e a tratti dominante

Per i bianconeri eguagliato il loro record di punti (16) nella fase a gironi, frutto di cinque vittorie e un pareggio (il 2-2 di Madrid, partita in cui la squadra di Sarri ha probabilmente espresso il calcio migliore). Bayer Leverkusen dominato due volte, Lokomotiv stesa grazie alle meravigliose individualità di Dybala (in casa) e Douglas Costa (in trasferta), Atletico battuto senza troppi patemi in casa. Una Juventus più solida (per ora) in Champions che in campionato. La mentalitá pare essere quella giusta, vedremo dagli ottavi di che pasta davvero é fatta questa squadra.

Mauro IcardiGetty Images

Voto 8... A Lewandowski, Icardi e Haaland, goleador e protagonisti

10 reti (e svariati record) per il polacco del Bayern Monaco. Cinque gol (uno piú dell'anno scorso) per l'argentino, nuovo terminale offensivo del PSG. E soprattutto otto centri per il classe 2000 del Salisburgo, che in questa Champions si é fatto conoscere e apprezzare. E se per il norvegese si può parlare di inedito, gli altri due, considerati tranquillamente nella top-10 dei centravanti al mondo, sembrano vivere la classica stagione magica. Vedremo se il momento d'oro continuerá anche da febbraio in poi. Intanto Lewandowski si gode la leadership della classifica marcatori e Icardi si appresta a giocare per la prima volta una fase ad eliminazione diretta di Champions. Bomber veri.

L'esultanza dei giocatori del Napoli - Napoli-Liverpool Champions League 2019-20Getty Images

Voto 7... Al Napoli, che ha tenuto testa ai campioni d'Europa

Dagli ottavi sulla panchina azzurra siederá un nuovo allenatore, ma la fase a gironi del Napoli di Ancelotti é stata all'altezza della situazione. Considerando alla portata Salisburgo e Genk, la formazione campana se l'é giocata alla pari con il Liverpool campione d'Europa, battendolo al San Paolo e pareggiando ad Anfield. L'autostima deve crescere e, urna permettendo, il quarto di finale può diventare un obiettivo plausibile. Coraggio.

Son abbraccia Jose Mourinho al termine della partita Tottenham-Burnley, Getty ImagesGetty Images

Voto 6... A Real e Tottenham, in sordina ma mine vaganti agli ottavi

Seconde, senza nemmeno sudare troppo. Il Real ha sofferto il PSG, il Tottenham con Pochettino prima e Mourinho poi, ha perso nettamente contro il Bayern. Saranno le due principali mine vaganti nell'urna delle seconde al sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi. Guai a sottovalutarle, perché entrambe hanno tecnici e rose in grado di mettere in difficoltá qualsiasi altra squadra. Per adesso hanno vivacchiato, vediamo se da febbraio cambiano mood.

Lautaro Martinez - Inter-Barcellona - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 5... All'Inter, che esce tra i (soliti) rimpianti

Insufficienza piena. L'Inter di Antonio Conte ricade nello stesso orrendo finale dell'Inter di Spalletti. Sempre a San Siro, sempre all'ultimo turno, sempre con il destino nelle proprie mani. Un anno fa fu il PSV, oggi il Barcellona "riserve" (sempre se alcuni giocatori di quel livello possono essere considerati rincalzi). Fuori ai gironi e niente introiti aggiuntivi dalla Champions, con un'unica nota davvero positiva: Lautaro Martinez. Un peccato, soprattutto se si pensa allo 0-2 di fine prime tempo di Dortmund o all'1-1 interno all'esordio con lo Slavia Praga. Quest'Inter, pur con la scusante infortuni, poteva farcela. Poteva fare di più.

Hakim Ziyech of Ajax Getty Images

Voto 4... All'Ajax, che all'ultimo si butta via

La grande sorpresa dell'edizione 2018/19 esce subito di scena. Terzo posto e nuova avventura in Europa League, per un Ajax troppo sprecone. Senza de Ligt, de Jong e Schone, la formazione di ten Hag non é riuscita a ripetersi. Anzi, esce tra i rimpianti, dopo aver conquistato sei punti nei primi due turni e non aver saputo gestire la leadership di un girone modesto, con Chelsea e Valencia come sparring partners. Invece avanti spagnoli e inglesi, fuori gli olandesi, sempre giovani e sfrontati, ma meno equilibrati rispetto alla scorsa Champions.

Yury Semin, Eder, Lokomotiv MoscowGetty Images

Voto 3... All'illusione Lokomotiv, vincente all'esordio e poi sempre sconfitta

Vittoria all'esordio sul Bayer Leverkusen? Mera illusione. I russi, pur tenendo testa a tutte le avversarie del girone, hanno infilato cinque sconfitte di fila, terminando all'ultimo posto nel gruppo D. Visti gli investimenti estivi e l'ottima stagione passata, era lecito attendersi qualcosina di più. Invece il calcio russo continua a confermare l'inesorabile stato di declino.

Artem Dzyuba (#22) of Zenit Saint PetersburgGetty Images

Voto 2... Allo Zenit, testa di serie e fuori da tutto

A proposito di declino del calcio russo...eccoci. Imbattuto nelle prime due gare, lo Zenit ha perso tre delle successive quattro e ha chiuso come fanalino di cosa del girone con Lipsia, Lione e Benfica. Nessuna big? No, perché appunto la testa di serie prima del sorteggio in questa caso era proprio lo Zenit San Pietroburgo. Un'aggravante ulteriore per aiutarci a definire questa campagna europea fallimentare. Male male la squadra di Semak.

genk salzburgEurosport

Voto 1... Al martoriato Genk, sepolto di gol

Qui facciamo parlare i dati. Ultimo posto, un punto guadagnato (con il Napoli), 20 gol subiti e solo cinque segnati. Un valore medio totalmente inadatto a questa competizione e alcuni macro errori intollerabili a certi livelli. No, non ci siamo.

Galatasaray players, Galatasaray-Real MadridEurosport

Voto 0... Al Galatasaray, troppo brutto per essere vero

Nobile decaduta, infarcita di ex giocatori, mai in corsa per qualificarsi e ultima nel suo gruppo anche dietro al Club Brugge. 1 gol fatto, 14 subiti, con umiliazioni subite sia a Parigi che a Madrid. Disastro turco.