Dalla Nemesi fin troppo attiva all'Uefa fin troppo passiva, il sorriso dell'Atalanta a Bergamo

Scappata da chissà quale virologia greca, questa Nemesi usa la pandemia per rovesciare la vita e lo sport, fino a immobilizzarli. Negli anni Sessanta il nord non affittava ai meridionali, oggi il sud non affitta - un po’ per scherno e un po’ per strizza - ai settentrionali. Sulle strade scorrazzano i Tir portatori di merci e non più le auto, dosate per decreto, come se i bisonti del west si fossero messi all’improvviso a disarmare i cacciatori dopo un'eternità di pallottole a senso unico. Venezia invocava e reclamava, da lustri, il numero chiuso per tenere a bada le bibliche invasioni dei turisti-cavallette, fra la minaccia dei ticket e la ghigliottina dei prezzi. Adesso, vuota come uno stadio deserto, pagherebbe perché le locuste tornassero in massa, non importa come o da dove.

E' golosa anche di motori e di muscoli, la Nemesi. Annullato il gran premio di Formula 1 in Australia, Nba fermata negli Usa. E il calcio? La Premier tiene duro, la Spagna si è arresa. Se le positività di Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini, introdotte da altri casi in serie C e accompagnate da altri contagi all’estero, dovrebbero spingere persino la pigra Uefa a bloccare tutto e tutti, in barba a calendari e dividendi, l’esempio dell’Atalanta è la biscia che si rivolta al ciarlatano, per dirla con Arrigo Sacchi; il destino che si ribella ai diritti di casta; la risposta, in parole concrete, alla gaffe di Andrea Agnelli ("Atalanta dentro e Roma fuori [dalla Champions]: giusto?").

Video - Atalanta ai quarti, che favola: la top 10 dei miracoli della storia della Champions League

Chi sogna a volte può sembrare patetico, parlo per me e per le emozioni che ho provato "anche" mercoledì notte, durante Liverpool-Atletico, con un Anfield così pieno e così caldo da rendere lo sfondo lunare di Valencia una sorta di isola del giorno prima. Fondata sul denaro, l’Unione Europea fatica a trovare un’intesa nell’affrontare questa "terza guerra mondiale". E se annaspa la politica, figuriamoci il suo braccio ludico.

'The Kop' - Liverpool-Atlético

La qual cosa non tocca i meriti della Dea, del suo presidente, Antonio Percassi, e del suo allenatore, Gian Piero Gasperini, il domatore di eresie imbizzarrite: segnare un gol in più, "a prescindere". D’accordo, il Mestalla senza popolo è come un Sansone senza chioma, e agli spagnoli mancavano fior di titolari, ma il 4-3 che fa seguito al 4-1 di San Siro conferma che i soldi non sono tutto, lo "ius loci" (diritto del campo) va sempre preferito allo "ius bacheche" e Josip Ilicic, a 32 anni, è la nonna che ogni nipotino sogna, il solista che Gasp ha liberato dalle catene dell’anarchia per farne un jolly felicemente integrato, con il Papu e l’orchestra.

Josip Ilicic

Non è che l’Atalanta abbia risolto, con la sua impresa, gli immani problemi di Bergamo. Le ha offerto un sorriso. Fra spezzatini e rinvii è l’unica italiana che ha potuto (e voluto, in bellezza) portarsi avanti. Il resto, tutto il resto, è stare a casa e farsi forza l’un l’altro. Senza dimenticare ciò che Charlie Brown disse a Snoopy: "Un giorno moriremo tutti". E cosa gli rispose Snoopy: "Sì, ma tutti gli altri giorni no".