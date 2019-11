De Laurentiis: "1-1 ad Anfield alla faccia dei gufi. Risolveremo questioni societarie fra di noi"

Nel giorno in cui sono arrivate le raccomandate delle multe per il celebre ammutinamento al ritiro dopo Napoli-Salisburgo, i partenopei danno un calcio alla crisi e strappano un insperato 1-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Un risultato che vale quasi la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League, dato che fra due settimane al San Paolo ad Allan e compagni basterà pareggiare contro il fanalino di coda Genk per strappare il pass per la seconda fase. La serata di stasera risveglia anche l’orgoglio di Aurelio De Laurentiis che rompe il silenzio stampa e, dopo aver fatto i complimenti al telefono ad Ancelotti e al suo staff, attraverso il proprio account Twitter dice la sua sulla prestazione della squadra e sulle multe date ai giocatori...

Il monito di De Laurentiis: "Bravi tutti ma ora consideriamo tutti i match come il Liverpool"

" Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori. Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni "