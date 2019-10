De Ligt: "Non capisco le critiche. Non ho commesso errori, dovevo difendere e l'ho fatto"

Ancora una volta la prestazione di Matthijs de Ligt è stata osservata al microscopio. L’olandese non ha convinto contro la Lokomotiv Mosca, con un errore sul gol del vantaggio dei russi con Miranchuk a segno. Un solo errore per il centrale ex Ajax, ma che ha costretto la Juventus ad inseguire per tutta la partita.

Il diretto interessato, però, non è assolutamente d’accordo con i mugugni espressi su di lui...

" Penso di aver giocato bene, con solidità e senza commettere molti errori. Non capisco le critiche. Dovevo solo fare il mio lavoro, cioè difendere. La Lokomotiv non ha quasi tirato in porta. Ma non mi interessano le critiche, anche perché non leggo molto. [de Ligt a fine partita] "

Insomma. De Ligt fa ancora discutere, ma il classe ’99 deve ancora crescere e maturare e ha già dimostrato di aver fatto un salto di qualità dall’inizio di stagione ad oggi.