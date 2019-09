Il City dimentica per una sera il -5 in campionato e si regala un debutto da sogno in Champions. Ironia del destino è ancora una volta lo Shakhtar Donetsk la vittimi sacrificale di Guardiola: al terzo scontro consecutivo ai gironi il parziale tra i campioni d’Inghilterra e gli ucraini sale 12-0.

Pep deve fare i conti con una pesante emergenza difensiva. John Stones, unico centrale rimasto insieme a Otamendi dopo il grave infortunio di Laporte, si è fermato nell’allenamento della vigilia e al suo posto scende in campo Fernandinho, ex della gara. Pesante turnover degli inglesi che tengono in panchina Aguero, David Silva e Bernardo Silva. Ma niente sembra fermare i Citizens, almeno stasera: dopo un avvio a ritmi blandi prende la scena il duo Mahrez-Gundogan che a suon di gol e assist mette in ghiaccio la partita già a fine primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa si scoprono per cercare di accorciare il gap e Sterling & Co vanno a nozze: su una delle tante ripartenze De Bruyne ispira Gabriel Jesus e il brasiliano chiude la pratica. Pep, per una notte, può dormire sonni tranquilli: il City è l'unica squadra inglese a portare a casa 3 punti nella prima giornata di Champions. L'unica assente tra le Fab 4 delle finali europee di fine primavera. Forse il vento sta cambiando

Manchester City's palyers celebrate a goal scored by Manchester City's German midfielder Ilkay Gundogan during the UEFA Champions League Group C football match between FC Shakhtar Donetsk and Manchester City FC at the OSK Metalist stadium in Kharkiv on SeGetty Images

Il tabellino con pagelle

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov 5,5; Bolbat 5, Krivtsov 4, Matviyenko 4,5, Ismaily 5; Alan Patrick 5,5 (dal 74’ Marcos Antonio s.v.), Stepanenko 5,5; Marlos 6, Taison 6, Solomon 5 (dal 46’ Konoplyanka 5); J. Moraes 5,5 (dal 77’ Dentinho s.v.). All. Luis Castro 5

MAN CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 6 (dall’80’ Cancelo s.v.), Fernandinho 6,5, Otamendi 6, Zinchenko 6,5; Gundogan 7, Rodri 6 (dall’83’ Mendy s.v.), De Bruyne 6,5 (dal 77’ B. Silva s.v.); Mahrez 7, G. Jesus 6,5, Sterling 6. All. Guardiola 6,5



Arbitro: Soares Dias A. (Portogallo)

Gol: 25’ Mahrez, 38’ Gundogan, 76’ G. Jesus



Assist: Mahrez, Gundogan, De Bruyne



Ammoniti: Rodri (M)

Manchester City's Algerian midfielder Riyad Mahrez (R) celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League Group C football match between FC Shakhtar Donetsk and Manchester City FC at the OSK Metalist stadium in Kharkiv on SeptGetty Images

Il momento social del match

Il migliore in campo

Mahrez. In quanto a qualità fa le veci di Aguero e David Silva. Apre le danze sfruttando un pallone vagante e serve l'assist per la punterlata di Gundogan. Preziosissimo

Il peggiore in campo

Kryvstov. Si prende lui per punire tutta la difesa ucraina. Nel primo tempo si mette in mostra con un paio di interventi positivi, poi perde la bussola ed il City non se lo fa ripetere due volte

La cronaca in 4 momenti chiave

25’ VANTAGGIO DEL CITY – Dopo un’azione confusa Gundogan tenta la conclusione con mancino piazzato che centra il palo: sulla ribattuta prontissimo Mahrez che, lasciato tutto solo, appoggia in porta. Pyatov battuto

38’ RADDOPPIO DEL CITY - Spietata la squadra di Guardiola che a tabellino inverte i protagonisti del primo gol: Mahrez si accentra dall'out di destra e cede a Gundogan. Il tedesco avanza due metri in area e beffa Pyatov con la punta del piede. 2-0 e partita (quasi) in ghiaccio

52’ PALO DEL CITY - Disimpegno disastroso dello Shakhtar che perde la palla sulla trequarti del City: Gundogan fa qualche metro palla al piede e fa partire un tiro non irresistibile. Pyatov smanaccia, Krivtsov allontana (male). Sterling si ritrova il pallone sul sinistro e, da posizione defilata, ma a porta vuota, colpisce il palo esterno

76’ TRIS DEL CITY - Due contro uno facile facile dei Citizens con De Bruyne che serve Gabriel Jesus. Il brasiliano tutto solo trafigge il povero Pyatov uscito dall'area alla disperata. Game, set and match City