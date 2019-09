Dal debutto da sogno alla "prima" da incubo il passo è breve: l'Atalanta di Gasperini rimedia una batosta epocale contro la Dinamo Zagabria del campioncino Dani Olmo disattendendo le aspettative della vigilia. Irriconoscibile, davvero irriconoscibile, la squadra di Gasperini sin dai primi istanti della sfida del Maksimir. Ci si attendevano grandi colpi dai vari Ilicic, Zapata e Gomez invece la scena se la sono presa tutta i giovani e affamati calciatori della Dinamo dell'ex allenatore dello Spezia Nenad Bjelica; su tutti il gioiellino Dani Olmo (giocatore davvero diverso dal contesto, destinato a squadre ben più blasonate) e l'ex centrocampista offensivo dello Spezia Orsic, autore della tripletta che ha mandato al tappeto la Dea. Ora diventa già decisiva la sfida di San Siro contro lo Shakhtar del prossimo turno: l'imperativo d'obbligo è quello di raccogliere i cocci e ritrovare la propria identità, perchè la Dea di Zagabria è stata troppo brutta per essere vera.

Il tabellino

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Theophile, Peric, Leovac; Dilaver Ademi; Moro (dal 72’ Gojak), Olmo, Orsic (76’ Ivanusec); Petkovic (83' Gavranovic) Allenatore: Bjelica

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46’ Malinovskyi); Hateboer, De Roon, Freuler (46’ Pasalic), Gosens; Ilicic (88' Barrow), Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

Gol: 10’ Leovac, 32’, 42’,68’ Orsic

Ammoniti: Theophile, Moro; Djimsiti, De Roon, Gosens

La cronaca in 6 punti chiave

Minuto 2: ORSIC!! Sinistro fuori misura! Ma subito un numero dell'uomo più atteso, DANI OLMO! Bella anche la sponda dell'ex Trapani e Bologna PETKOVIC!

Minuto 10: GOL!! LEOVAC!!! In spaccata su cross di Stojanovic! Era stato ancora una volta Olmo a spaccare in due la difesa orobica! DINAMO in vantaggio!

Minuto 31: GOL! ORSIC!! Piattone millimetrico su assist di Leovac!! Decisiva la giocata di Dani Olmo, filtrante a illuminare il corridoio per Leovac!

Minuto 42: GOL!! ORSIC!!!! Tap-in a porta vuota dopo sponda aerea di capitan ADEMI... Ancora una volta OLMO “illegale”

Minuto 68: GOL!! ORSIC!!! TRIPLETTA! Piatto destro implacabile su assist involontario a campanile di THEOPHILE! Che serata per l'ex Spezia!

Minuto 72: LIVAKOVIC! Miracolo assurdo sul destro a botta sicura di ZAPATA! Non è proprio serata per la Dea!

Il momento social

Il migliore

Dani Olmo, lo preferiamo al "triplettista" Orsic perchè dipinge calcio dal primo minuto ed è l'uomo che spacca in due la partita. Ma come è possibile che le grandi d'Europa (e le nostre!) non si siano accorte di lui? Progetto di fuoriclasse.

Il peggiore

Josip Ilicic , emblema di un'Atalanta senz'arte né parte. In un solo aggettivo, irriconoscibile.