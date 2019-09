Dinamo Zagabria-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Dinamo Zagabria (4-3-3): Zagorac; Ivo Pinto, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Gojak, Moro, Majer; Kadzior, Petkovic, Orsic. All. Bjelica.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Video - Atalanta, il sogno è realtà: miracolosa qualificazione in Champions! 01:12

Statistiche

Questo sarà il terzo incontro tra Dinamo Zagabria e Atalanta. I due precedenti erano dell'ottobre 1990 nel primo turno della Coppa UEFA (0-0 in Italia e 1-1 a Zagabria).

Dinamo Zagabria vs Atalanta sarà la terza partita di UEFA Champions League tra una squadra croata e una italiana; le due precedenti erano nella fase a gironi del 2016-17 quando la Juventus ha vinto a Zagabria 0-4 e 2-0 in casa.

Esclusi i preliminari, questa sarà la trentesima partita dell'Atalanta nelle competizioni europee e la sua prima in UEFA Champions League / Coppa dei Campioni (11 in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa UEFA e 8 in UEFA Europa League).

La Dinamo Zagabria ha perso ognuna delle sue ultime 11 partite in Champions League; la sua peggior serie nella competizione. Solo una squadra ha perso 12 gare consecutive in Champions League, l'RSC Anderlecht tra dicembre 2003 e novembre 2005.

La fase a gironi della Dinamo Zagabria nella UEFA Champions League 2011-12 è la peggiore della competizione: 0 punti in sei partite e -19 gol di differenza reti. Hanno anche segnato 0 punti nella fase a gironi del 2016-17, ma con una differenza reti migliore (-15).

Delle squadre che hanno disputato più di 30 partite in UEFA Champions League, la Dinamo Zagabria ha concesso più gol di tutte in media nella competizione (2,19 a partita).

Solo tre delle nove squadre italiane che hanno partecipato alla UEFA Champions League prima dell'Atalanta hanno vinto la loro prima partita: Milan nel 1992, Juventus nel 1995 e Udinese nel 2005.

L'Atalanta ha perso una delle sue ultime 14 partite in competizioni europee (compresi i preliminari), vincendone sette (P6).

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha allenato una sola volta in Champions League nella sua carriera, perdendo 0-1 contro il Trabzonspor a settembre 2011 con l'Internazionale.

Bruno Petkovic è stato coinvolto in più reti la scorsa stagione in Europa League (5 - 2 gol, 3 assist) rispetto a qualsiasi altro giocatore della Dinamo Zagabria. Petkovic è anche il capocannoniere della squadra croata nelle qualificazioni in questa stagione con quattro gol.