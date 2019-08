Dinamo Zagabria, Olympiakos e Stella Rossa qualificate ai gironi

Sono Olympiakos, Dinamo Zagabria e Stella Rossa le prime tre squadre promosse dai preliminari alla fase a gironi della Champions League. A Krasnodar, in Russia, i greci dell'Olympiakos si impongono per 2-1 e passano il turno anche in virtù del 4-0 ottenuto all'andata ad Atene. Al vantaggio del Krasnodar di Utkin al 10' replicano i campioni di Grecia con la doppietta di El Arabi all'11' e al 48'. A Trondheim, in Norvegia, il Rosenborg non va oltre l'1-1 contro la Dinamo Zagabria. Croati promossi ai gironi grazie al 2-0 ottenuto all'andata in casa. Scandinavi in vantaggio all'11' con Akintola, il pareggio della Dinamo porta la firma di Gojak al 71'.

A Belgrado, infine, Stella Rossa e Young Boys pareggiano 1-1. Serbi promossi in virtù del 2-2 dell'andata in Svizzera. Al Marakana, Stella Rossa avanti con un gol di Vukanovic al 59'. Inutile il pareggio elvetico grazie a un autogol di Ben all'82'. Nel maxi recupero espulso Tomane fra i padroni di casa. Domani sono in programma le ultime tre gare di playoff: Ajax-Apoel (0-0 l'andata), Clube Brugge-Lask Linz (1-0) e Slavia Praga-Cluj (1-0).