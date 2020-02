a breve il servizio completo...

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-PSG 2-1 (primo tempo 0-0)

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard (dal 67’ Reyna), Haaland, Sancho (dal 90’ Schmelzer). All. Favre

PSG (3-4-3): Navas; Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Meunier, Verratti, Gueye, Kurzawa; Di Maria (dal 77’ Sarabia, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Gol: 69’, 77’ Haaland, 75’ Neymar

Assist: Mbappé, Reyna

Ammoniti: Witsel (D), Gueye, Neymar, Meunier, Verratti (P)

La cronaca in 9 momenti chiave

10’ PRIMA OCCASIONE DEL MATCH - Punizione di Neymar dai 25 metri: tiro a giro che scavalca la barriera e sfiora il palo. Brivido per Burki

25’ CHANCE PER IL DORTMUND - Scambio ravvicinato tra Guerreiro e Sancho, quest'ultimo penetra entra in area di rigore riuscendo ad effettuare un traversone basso verso Haaland: Navas, in tuffo, anticipa baby prodigio norvegese

33’ BOTTA DI HAALAND - Prima conclusione del norvegese dopo il suggerimento del solito Sancho: palla sull'esterno della rete

65’ ANCORA BURKI DECISIVO! Questa volta su un tiro più potente di Mbappè dopo il triangolo con Neymar: palla respinta col corpo dal portiere svizzero

68’ VANTAGGIO DEL DORTMUND - Segna sempre lui! Azione manovrata dei gialloneri che allargano per Hakimi sulla destra. Il marocchino la mette dentro, Guerreiro colpisce col mancino a centro area, il pallone carambola su Thiago Silva e il baby norvegese si avventa scaraventandolo in rete. Nono gol per l'ex Salisburgo in questa edizione della Champions, a -1 da Lewandowski

75’ PAREGGIO DEL PSG – 1-1 immediato di Neymar! Sprint da centometrista di Mbappè che brucia Zagadou e mette un cross al bacio per il brasiliano che deve solo appoggiare in rete

77’ DI NUOVO VANTAGGIO DEL DORTMUND - 2-1 del Dortmund! Hummels serve Reyna sulla trequarti che vede libero Haaland: il norvegese riceve e spacca la porta con un missile sotto la traversa da fuori area! Niente da fare per Navas

80’ INCROCIO DEI PALI DI NEYMAR - Botta tremenda del brasiliano che approfitta di una lettura sbagliata di Matt Hummels e Pisczek. Burki guarda il pallone uscire sul fondo

86’ DORTMUND VICINO AL 3-1 - Diagonale velenosissimo di Hakimi che sfiora il palo alla destra di Navas. Balla dietro il PSG