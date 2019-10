Zidane si gioca la panchina a Istanbul: pronto Mourinho per il Real Madrid

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, Zinedine Zidane è già all’ultima spiaggia. Il Real Madrid, dopo due giornate del girone, ha un solo punto in classifica in Champions League. La sfida alla Türk Telekom Arena contro il Galatasaray è una gara da dentro o fuori.

La nostra opinione: situazione bollente in casa Real Madrid. Dopo il ko in campionato contro il Maiorca, le merengues sono chiamate a dare una risposta in Champions League contro il Galatasary. Il nome principale per prendere, eventualmente, il posto di Zidane, manco a dirlo, è quello di José Mourinho per il quale sembra potersi profilare un clamoroso ritorno a Madrid. Zidane ostenta tranquillità, ma in realtà è sotto pressione. Sono lontani i tempi delle Champions vinte consecutivamente... Florentino Perez non accetterà altri passi falsi, soprattutto nella competizione su cui il Real Madrid ha fondato la sua storia vincente.

Torino: se salta Mazzarri c'è Gattuso

Il Torino è stato sconfitto dall'Udinese, ha incassato la quarta battuta d’arresto e ha mandato - scrive Tuttosport - ulteriormente nello sconforto una tifoseria che si aspettava ben altro avvio di stagione. Secondo il quotidiano di Torino, Gennaro Gattuso potrebbe sostituire Walter Mazzarri.

La nostra opinione: dieci punti in otto partite. Il Torino non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I sostenitori granata adesso chiedono una svolta. Ce l'hanno con la squadra, con Cairo, ma soprattutto con l’allenatore. #Mazzarriout è l'hashtag molto in voga in queste ore utilizzato dai tifosi per chiedere il cambio in panchina: l’ex tecnico del Milan, svanita la pista Genoa (ormai pronto a chiudere con Thiago Motta) è ancora alla ricerca di un progetto stimolante.

Il Tottenham beffa Milan e Napoli per Alena

Negli ultimi giorni Milan e Napoli sono state accostate al nuovo gioiello blaugrana Carles Alena, anche se non mancano le insidie per le italiane. Il Mundo Deportivo parla del Betis che lo aveva tentato anche in estate, ma l'opzione più calda conduce al Tottenham che, scrive il quotidiano catalano, lo avrebbe individuato come potenziale erede di Christian Eriksen, destinato all'addio se non a gennaio, al più tardi in estate.

La nostra opinione: centrocampista classe '98 prodotto della cantera blaugrana, Alena fin qui ha collezionato solo 45' in campo. Troppo poco per un calciatore che ha prospettive molto importanti e che dunque si sta guardando attorno. Il mercato di gennaio ruoterà molto attorno alle decisioni del Barcellona che ha in rosa tanti giocatori che fanno gola a molti club europei e che durante la finestra invernale potrebbero essere ceduti, in quanto poco utilizzati dal tecnico Ernesto Valverde.