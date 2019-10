Inter: obiettivo ottavi di Champions e Vidal

Tuttosport in edicola oggi sottolinea come in estate Antonio Conte abbia chiesto fino all'ultimo l'acquisto di un altro centrocampista in grado di portare esperienza e gol alla squadra, oltre a un attaccante che ricoprisse il ruolo di vice-Lukaku. Arturo Vidal è il nome in cima alla lista delle sue preferenze per rinforzare la squadra a gennaio.

La nostra opinione: la scelta di chiudere la sessione estiva dopo l'arrivo di Biraghi ha complicato i piani del tecnico pugliese che ora si ritrova con la coperta corta in particolare a centrocampo, dove le alternative per il momento non forniscono garanzie all'altezza dei titolari. Il Barcellona, però, sta ragionando su altre cessioni e non si siede al tavolo con un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro. L’Inter deve trovare questa somma partendo praticamente da zero e in questo senso risulteranno decisivi la cessione di Gabigol, che potrebbe fruttare circa 22 milioni di euro, ma soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per questo Inter-Borussia Dortmund è già decisiva.

Mandzukic a un passo dal Manchester United

The Sun parla di un'offerta per Mario Mandzukic che ancora resiste dal Qatar senza scaldare però più di tanto il giocatore che, invece, si avvicina al Manchester United. Fonti interne al club avrebbero rivelato al tabloid britannico che lo stesso Mandzukic avrebbe aperto alla possibilità di tagliarsi addirittura metà del suo attuale ingaggio che stava frenando l'operazione: l’obiettivo è favorire i Red Devils nell'operazione che la Juventus vuole chiudere incassando circa 11 milioni di euro per il cartellino del croato.

La nostra opinione: Solskjaer è un ammiratore di Mandzukic e la sua esperienza potrebbe rivelarsi importante per i giocatori più giovani della squadra. Nel contratto del croato potrebbero essere inseriti alcuni bonus. Le parole di Fabio Paratici, ds bianconero, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con la Lokomotiv Mosca, sono le classiche dichiarazioni di facciata: "Mandzukic? Da parte nostra c'è la massima apertura a qualsiasi possibilità, quella che stia qui e quella che vada via".

Brahim Diaz, un'occasione per il Milan di Pioli

Come annunciato dal quotidiano spagnolo As, il Real Madrid ha messo sul mercato Brahim Diaz, una nuova occasione di mercato potenziale per il nuovo Milan di Stefano Pioli.

La nostra opinione: il centrocampista spagnolo, arrivato circa un anno fa dal Manchester City per 22 milioni di sterline, non sembrerebbe rientrare più nei piani di Zinedine Zidane e la dirigenza dei Blancos avrebbe ordinato all'entourage del giocatore di trovare una nuova sistemazione. Il Milan potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza madrilena, come confermato dall'affare che in estate ha portato in rossonero Theo Hernandez, e strappare anche un prestito in vista della finestra invernale di gennaio.