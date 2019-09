Emre Can escluso dalla Champions: "Delusione enorme, l'avessi saputo me ne sarei andato"

Emre Can furioso. Dal ritiro della Germania, arrivano le dure parole del centrocampista bianconero dopo l'esclusione dalla lista Champions. Una decisione, quella della Juventus e di Sarri, che ha lasciato più di qualche dubbio e che potrebbe avere strascichi. Un taglio che ha deluso il giocatore anche per le modalità con cui è avvenuto.

" È un'enorme delusione, in Champions ci devo giocare. Sono scioccato e arrabbiato. Non so darmi una spiegazione, ho ricevuto un chiamata durata meno 60 secondi da Sarri. La settimana scorsa la società mi aveva promesso altro, avevo parlato con altre squadre e avrei potuto disputare la Champions. L'allenatore non è stato sincero con me. Se l'avessi saputo prima, non avrei più giocato nella Juventus. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con la società e il mio agente. "

Uno strappo netto quello di Emre Can, arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo 4 stagioni al Liverpool. E che a questo punto potrebbe essere uno dei principali indiziati partire nel mercato di gennaio, da una Juventus che non è riuscita a piazzare almeno un paio dei cosiddetti esuberi e che ora si ritrova ad avere problemi di sovrabbondanza dal centrocampo in su e uno spogliatoio, per forza di cose, difficile da gestire.