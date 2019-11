Fatti non fummo a viver come bruti: cinque vittorie e un pari fra Champions ed Europa League, roba che non capita spesso; e allora, senza esagerare, cin cin. La bellezza del calcio è che non ne esiste uno solo. Si va dal palleggio sarriano della Juventus all’arrivano i nostri dell’Atalanta; dal tutti per due e due per tutti dell’Inter al catenaccione di Ancelotti ad Anfield (mi sono commosso); dalle folate kloppiane della Roma ai ricami distratti della Lazio. Ecco i miei voti.

Juventus 7

Quando basta "anche" un pari, le italiane si incartano. L’Atletico del Cholo, poi, è sempre ostico. Invece no: primo posto e, dunque, missione compiuta. Dybala, da problema è diventato soluzione (al netto della complicità di Oblak). E se continua così, idem De Ligt, uno stopper che sembra aver rinnegato le finezze dell’Ajax per le nozioni celoduriste di paron Rocco. Mentre Cristiano, al rientro, da soluzione sta diventando un problema. Ritmi blandi: bella Juventus nel primo tempo, meno nel secondo. Sarri ha parlato di stimoli diversi, in generale. Resta un dettaglio: molto possesso, pochi tiri.

Video - La rivelazione di Sarri sul gol di Dybala: "Quando l'ho visto calciare ho detto, che ca***o tiri" 00:27

Atalanta 8

Direte: è un voto di cuore. Sì, ma non solo. Prima storica vittoria in Champions e ottavi ancora vivi, a patto di vincere in Ucraina. Senza Zapata, martedì sera, e con Ilicic a mezzo servizio. All’andata finì 4-0 per la Dinamo, a San Siro sarebbe stato più corretto un 6 a 1 per la Dea. Splendido, il raddoppio del Papu. E vogliamo parlare di Gasperini? Tre sconfitte di fila, eppure è riuscito a impedire che lo spogliatoio mollasse di testa. Patti chiari: se passa, tutti sul carro. Se esce, tutti giù: la solita provinciale, povero ranking nostro gettato al vento. La solita Italietta usa e getta.

Video - Gasperini: "L'Atalanta ha dimostrato che in Champions ci sta bene" 01:54

Inter 7

Doveva vincere, ha vinto. Alla maniera della "vecchia": difesa e palla lunga. Dalle traverse ai guantoni santi di Handanovic al colpo del Var capace di trasformare, come un prestigiatore, un gol di Lukaku nel rigore del pari. Conte gongola, anche se dovrà battere un Barça leader e sazio al Meazza (ma pur sempre il Barça). Gli mancavano Barella, Sensi, Sanchez, Asamoah. Non proprio pedine di contorno. Su tutto e su tutti, la ditta Lukaku & Lau-toro. Forza e tecnica, scalpello e pennello. Conte si era invaghito di Dzeko: chissà cosa ne sarebbe stato, di Martinez. Scritto di uno Slavia ridicolo dietro, l’Inter cresce.

Napoli 8

Un pari ad Anfield, dopo tutto quello che bolliva in pentola: giù il cappello. Catenaccio, e allora? Il Barça non lo fece e proprio bene non gli andò. Dalla zampata di Mertens alla capocciata di Lovren tanta sofferenza, ma pure tanta solidarietà. Due a zero al San Paolo, uno a uno in trasferta: contro i campioni d’Europa. Che a Salisburgo rischiano molto più del Napoli con il Genk in casa (serve un pari). Già senza Insigne e Milik, Ancelotti ha sacrificato Callejon e alzato il muro. Guai a voi, anime prave. Con Allan, Koulibaly e Manolas sul podio. Impossibile, per Klopp, accelerare e liberare Salah e Mané al tiro. Ebbene sì, un’impresa.

Video - Klopp: "Ai punti avrei vinto? Non m'interessa, ma in un match di boxe con Ancelotti avrei vinto io" 00:57

Roma 7

Non aveva mai vinto in Turchia, le basta un tempo: da squadra che, come si diceva una volta, sa il fatto suo. Cosa che, per tradizione, a Roma e alla Roma non sempre accade. Gol a parte (rigore di Veretout, molto cresciuto, acuti di Kluivert e Dzeko), segnalo Lorenzo Pellegrini: assist e testa alta, classe 1996, non meno portante e importante di Zaniolo (1999). Per carità, il Basaksehir non appartiene certo all’élite, ma la semina di Fonseca continua e i raccolti non sono più vaghi. Come l’accesso ai sedicesimi, tornati, dopo le peripezie teutoniche, tranquillamente alla portata.

Lazio 6

Rimane una flebile speranza, in capo a fin troppe turbolenze e a un esercito di rimorsi. Nessun dubbio che la società abbia privilegiato la zona Champions: in cuor suo, sperava di farcela comunque, nonostante o grazie proprio al turnover (?). E con il Cluj ce l’ha fatta, di misura, nel solito modo: giocando e sprecando, patendo e rischiando. Bello il gol di Correa e spaziale la prima ora di Luis Alberto, vedi alla voce "numeri dieci", fantasia & geometria. Vittoria a Rennes e k.o. domestico dei romeni con il Celtic: traduzione, un miracolo.