Europa: il turno dei “nove” (veri, falsi o in maschera) e mani-comio sempre aperto

Vittoria di tappa ai veri nove (Lautaro), ai falsi nove (Mertens), ai nove e mezzo (Dybala), ai nove d’emergenza (Insigne). In compenso, se l’Atalanta incarna l’ascesa del nostro ceto medio, il City ne ha smascherato inesorabilmente il livello. Resta l’Europa League: tanta rabbia per la Roma (dal raddoppio sprecato al rigore inventato) e i soliti, troppi rimpianti della Lazio. Ecco le mie pagelle.

JUVENTUS 6

Gli schemi, ovvio. Sarri sì che è un maestro, altro che quel bieco gestore di Allegri. Per carità. Il possesso palla (da record, giurano a Nyon). E i cambi. Fuochino, fuochino. Per ribaltare la Lokomotiv ci è voluta l’arte balistica del singolo. Dybala. Gran sinistro dal limite, esterno mancino da fine rapinatore, dopo una respinta non proprio chic del portiere. La partita dello Stadium è tutta qui. Come la settima vittoria di misura. Ha giocato male, Madama: lenta, impacciata, senza mai tirare. Fino, almeno, all’ingresso di Higuain e ai due minuti dell’Omarino. Con Cristiano, per una volta, cornice e non quadro.

ATALANTA 4

Improvvisa, la differenza. Nessun dubbio che la Dea sia la ventunesima squadra della Premier e in Italia, dunque, spopoli e impressioni. Ma non appena le tocca la più forte (della Premier originale), ciao Pep. Una ventina di minuti da pirati, un rigore di vantaggio e poi l’inesorabile resa alla bellezza altrui. Occhio: quattro gol a Zagabria, due dallo Shakhtar a San Siro, cinque dal City, undici in tre gare (e, naturalmente, zero punti). A Gasperini mancava Zapata, a Guardiola spiccioli di difesa. La tripletta di Sterling, che a Liverpool si mangiava di tutto, fissa i confini: di fatto e di fatturato.

INTER 6,5

Era uno spareggio: l’Inter ha colpito quando poteva e sofferto quando doveva. E’ sempre stata sul pezzo. Capace di trasformare persino i limiti in risorse, con Handanovic prezioso in un paio di episodi. Splendido il lancio di De Vrij per Lautaro, fra i migliori nonostante il penalty; coraggioso l’apporto di Esposito (classe 2002); da vecchia Inter il contropiede Brozovic-Candreva. Conte, alla Allegri, ha trasmesso pazienza guerriera e idee quadrate. Troppo solo, in un Borussia sterile e palleggiante, il talento del baby Sancho. Aggancio in classifica e ottavi riaperti: siamo ancora a metà, ma non più all’inferno.

NAPOLI 7

La trama mi ha ricordato il 4-3 che il Napoli colse a Firenze. Non c’era Manolas, e Koulibaly ha faticato con quel ciclope di Haaland. C’era, per fortuna, Meret. Con la doppietta, Mertens ha staccato Maradona: mi fermo qui. Subito dopo lo squillo del definitivo sorpasso Insigne ha abbracciato Ancelotti (che gli aveva preferito Lozano): segnale, non teatro. Non è mai facile, in Champions, vincere fuori casa: soprattutto a Salisburgo, sorta di Spielberg inespugnabile. Ogni tanto il Napoli perde l’equilibrio, mai la trebisonda. E quando si vince, il turnover diventa una carezza in un pugno (al cielo).

ROMA 5,5

L’ennesimo mani-comio (di Smalling, per la cronaca), un rigore che era testa e non braccio. E al 94’, per giunta. Collum, in mischia, ha tirato a indovinare: gli è andata male. Santa Var pensaci tu: e al più presto, please. Certo, Florenzi si era divorato poco prima il 2-0 con un errore non molto lontano dalla topica dello scozzese. Squadre lunghe, ribaltoni forsennati: era decimata, la Roma, pioveva a dirotto, il Borussia Moenchengladbach ci ha dato dentro dall’inizio alla fine. Una traversa, un’occasione di Thuram. Bello il gol di Zaniolo, mi sono piaciuti Dzeko e Veretout, meno Pastore e Kluivert. Non dico che un pari sarebbe stato uno scandalo: lo è stato il modo.

LAZIO 5

D’accordo, il palo di Correa. E le due paratissime di Foster su Parolo e Cataldi. Ma quando della Lazio si finisce sempre con lo scrivere che meritava di più, bé, qualche dubbio mi viene. Rimontata e battuta a Ferrara, rimontata e battuta in Romania, rimontata e battuta a Glasgow. Della gloria che fu, il Celtic conserva lo stadio, lo spirito, i colori. Inzaghi aveva tenuto Immobile in panchina. Superbo il contropiede di Lazzari, ma è mai possibile che non si riesca a governare il vantaggio? Per chi ha annullato tre gol all’Atalanta e ribaltato il Rennes, non dovrebbe essere poi così complicato.

I vostri voti, i vostri giudizi?