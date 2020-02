Facciamo i conti: le sanzioni, la squalifica, l'ultima (surreale) chance del Manchester City

Una querelle infinita, che dura da circa sei anni e che, forse, ha trovato finalmente il suo (triste) epilogo. In un clima surreale, con la stampa inglese furibonda e diversi club britannici decisamente infastiditi dalla vicenda, il Manchester City si appresta a sfidare il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, consapevole che almeno nel 2020/21 e nel 2021/22 questa competizione non potrà più giocarla. In attesa che il TAS si pronunci sul ricorso presentato dalla dirigenza dei Citizens sulla decisione Camera Giudicante dell’Organo di Controllo Finanziaro per Club della Uefa di escludere il City dalle coppe europee per due stagioni, la formazione di Guardiola si giocherà l’ultima chance di sollevare il trofeo più importante, fino ad ora sfuggito nonostante i pesanti investimenti economici dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan negli ultimi 10 anni.

Le ragioni della sanzione dell’UEFA: ricavi gonfiati e costi nascosti

Innanzitutto definiamo chiaramente la decisione dell’ente che governa il calcio continentale: il City è stato escluso da tutte le coppe europee per le prossime due stagioni (2020/21 e 2021/22) e dovrà pagare all’UEFA una multa di 30 milioni di euro, per aver commesso ”gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul Fair Play Finanziario”. Questo provvedimento è arrivato al termine di un lunghissimo braccio di ferro tra il club di Manchester e la stessa UEFA. In sostanza il club britannico è accusato di aver sopravvalutato le entrate della sua sponsorizzazione nei suoi conti e di aver dato informazioni false sul pareggio di bilancio tra il 2012 e il 2016. Nello specifico, la compagnia aerea Etihad Airways, che avrebbe versato come sponsor nelle casse del City 400 milioni di euro in 10 anni, è attribuibile ai due familiari dello sceicco Mansour, proprietario del club: lo sceicco Hamed bin Zayed Al-Nahyan e Sheikh Kaled. Una sponsorizzazione fittizia e non reale, dunque, secondo chi ha indagato sulla vicenda. La società “Blue” di Manchester, inoltre, non ha rispettato i parametri del Fair Play finanziario, non ha ridotto i suoi costi come richiesto in più occasioni e ha coperto “buchi” di bilancio con entrate che non convincono la camera giudicante.

Video - Guardiola torna a parlare dopo la sentenza dell'UEFA: ''Ho fiducia nella società, ce la faremo'' 00:38

Un miliardo di euro di passivo sul mercato dal 2010/11 ad oggi

Il dato è impressionante, perché è il più alto al mondo nell’ultimo decennio. Dal 2010/11 ad oggi il passivo nel bilancio tra operazioni di mercato in entrata e in uscita del Manchester City si riassume nella cifra monstre di meno un miliardo e 68 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Quasi 200 milioni di “rosso” in più dei “cugini” dello United, più del doppio rispetto alla Juventus. Investimenti continui e clamorosi, a fronte di ricavi non sempre in linea con quanto elargito per costruire una squadra sempre molto competitiva. Con l’arrivo di Pep Guardiola (che riceve 23 milioni di euro netti a stagione), le spese sono aumentate a dismisura e il City ha continuato ad accumulare “debiti” in ottica FPF. I meno 226 milioni tra entrate e uscite della stagione 2017/18 (quella in cui sono arrivati Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Laporte) rappresentano un record nel record.

Bilancio entrate/uscite dal 2010/11 ad oggi

Club Bilancio entrate/uscite dal 2010/11 ad oggi Manchester City - 1068 Manchester United - 887 PSG - 812 Barcellona - 578 Juventus - 455

Le date chiave della vicenda Manchester City-FPF

Le indagini sul City sono iniziate nel 2014, sono state sospese nel 2016 e nel 2017 e sono riprese nel 2018. Qui le tappe fondamentali di una vicenda oscura e che lascia comunque dubbi e punti di domanda. Gli sviluppi sono tutti da seguire, così come il cammino europeo di una formazione nell’occhio del ciclone, bersagliata dalla critica e tenuta sotto controllo dall’UEFA, che pare non abbia più intenzione di “perdonare” o ignorare.

2 maggio 2014 – La UEFA fa sapere di avere chiesto a 76 club dei 237 che hanno preso parte alle competizioni europee nella stagione 2013/14 un supplemento di informazioni in merito al rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. Tra questi c’è il City.

16 maggio 2014 - Nessuna esclusione dalla Champions League per Manchester City e PSG, che “si salvano” sottoscrivendo un accordo con la Uefa (settlement agreement) che prevede: una multa di 60 milioni di euro per ciascuno dei due club; la limitazione della rosa a 21 giocatori nelle competizioni europee, di cui 8 cresciuti nel vivaio dei club; l’impegno al raggiungimento del pareggio di bilancio in un orizzonte temporale prestabilito. Più la chiusura del prossimo bilancio entro alcuni parametri.

11 settembre 2015 - La Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario per Club Uefa (CFCB) annuncia l’annullamento di alcune delle restrizioni imposte a Manchester City e Paris Saint Germain.

2 novembre 2018 - Il settimanale tedesco Der Spiegel pubblica un’inchiesta, nella quale si sostiene che Manchester City e PSG avrebbero violato le norme del Fair Play Finanziario attraverso artifici contabili: non solo dunque sponsorizzazioni “gonfiate” attraverso accordi con parti correlate.

7 marzo 2019 - La UEFA comunica di aver aperto un’indagine formale su possibili violazioni delle norme legate al Fair Play Finanziario da parte del Manchester City.

16 maggio 2019 – Il City viene ufficialmente deferito dall’UEFA per una nuova violazione delle norme.

14 febbraio 2020 - Il Manchester City è stato escluso dalle coppe europee per le prossime due stagioni per violazione del rispetto del fair play finanziario.