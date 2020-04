Fair play finanziario, contratti, quando si giocherà la Champions? Michele Uva risponde

Il coronavirus ha messo in crisi anche il mondo del calcio e servono risposte dagli organi internazionali. Michele Uva, vice presidente della UEFA e presidente del Financial Fair Play finanziario, prova a dare indicazioni su come la UEFA sta rispondendo a questa crisi. Dalla ripresa dei campionati alle modalità con le quali si riprenderà a giocare anche Champions League ed Europa League. E il Fair Play finanziario, appunto, come verrà gestito a partire dalla prossima stagione?

" Discutiamo quotidianamente con le Federazioni, le Leghe internazioni e i club per le modalità con le quali ricominceranno i campionati e, nel mezzo, incastrare le partite delle competizioni europee. Prima i campionati e poi le competizioni europee? È un'opzione, ma al momento non la nostra prima opzione "

E gli allenamenti?

" Questo dipende esclusivamente dalla decisione dei rispettivi Governi in base a quelle che sono le disposizioni sanitarie dei singoli Paesi "

Ma una squadra può partecipare alle competizioni europee se il suo campionato è sospeso?

" Se il campionato è stato sospeso a seguito di un Decreto è una cosa. Se, invece, le squadre hanno diritto ad allenarsi, ma il loro campionato è sospeso, possono comunque partecipare alle Coppe. Se le squadre non vogliono più partecipare alle Coppe? Nessuno ha pensato a questo. La volontà delle Federazioni e di tutte le Leghe straniere è quella di ripartire "

Andando oltre il 30 giugno, i contratti dei singoli giocatori andranno rivisti

" La FIFA ha dato la sua disponibilità per mettere in campo un Decreto Legge che assicuri i contratti. Sarà una nuova disposizione per il periodo che servirà per concludere la stagione in corso "

E il Fair Play finanziario?

" La questione del virus cambia tutto, ovviamente, ma non possiamo annullarlo. Il FPF ha dato dei risultati, considerando che si è partiti da 1,7 miliardi di euro di perdite, ad un positivo di 141 milioni in 8 anni. Prenderemo in considerazione la situazione attuale. Non si dovrà presentare il bilancio 2020-2021 nella valutazione, ma servirà avere un equilbrio ed essere in regola con il pagamento dei debiti rimanenti "

Finire ad agosto vorrebbe dire stravolgere la stagione 2020-2021

" Dobbiamo ripensare ai calendari, ci saranno sicuramente dei rinvii. Ci sarà poi uno spazio per le Nazionali a settembre, ottobre e novembre e l'inizio delle competizioni europee non prima di ottobre "