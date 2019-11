Favre: "Inter forte, ma sarà un Dortmund diverso. Torna Alcacer, Reus da valutare"

Ad aprire la conferenza stampa pre Borussia Dortmund-Inter è l’allenatore di casa, Lucien Favre, che è convinto di vedere un altro BVB diverso rispetto a quanto visto all’andata al Meazza. Se non altro per i ritorni di Paco Alcácer e Marco Reus (forse) in campo.

" Noi vogliamo vincere, vogliamo fare una grande prestazione. Servirà attaccare bene, ma anche difendere, servirà equilibrio. L’Inter è pericolosa in contropiede, gioca molto bene, a volte si mette in campo con il 3-3-4, sa far girare la palla ed è difficile da affrontare. Punterò sulla difesa a 3? A Milano ho scelto di giocare così, vediamo stavolta, ma ancora non so quale modulo userò "

Il Borussia visto nel secondo tempo contro il Wolfsburg può far bene

" Il secondo tempo nella vittoria in Bundesliga è stato molto positivo, abbiamo fatto vedere belle cose, creando tante occasioni. Per noi è molto importante giocare a quel livello "

Buone notizie: Paco Alcácer rientra, ma Marco Reus resta da valutare

" Ci siamo allenati ieri mattina e adesso ci manca solo la rifinitura. Ancora non so se Marco riuscirà a giocare, vediamo. Possiamo anche decidere all’ultimo minuto. Tutti gli altri stanno bene "

In conferenza stampa anche Julian Brandt

" I nerazzurri sono una squadra molto forte, con una difesa tosta. Dobbiamo provare l’uno contro uno, essere verticali, far giocare velocemente la palla ed essere più veloci dei loro difensori. Non dobbiamo essere preoccupati, ma pensare alle nostre qualità e basta. Li rispettiamo, però non dobbiamo nasconderci. Siamo il Dortmund "