Final Four per Champions ed Europa League: la UEFA ci pensa, si decide martedì 17

Ci siamo. Mentre gli Stati pensano a come arginare l'emergenza coronavirus, la UEFA è a lavoro per capire come concludere la stagione di Champions League ed Europa League. La speranza è che ad Aprile si possa ricominciare a giocare, preservando ovviamente la salute di tutti.

Guardando calendari nazionali e internazionali è impossibile recuperare tutte le partite previste da qui a giugno, anche dovendo rinviare Euro 2020 alla prossima estate (cosa che ormai diventa sempre più probabile). Ecco quindi che la UEFA ha già effettuato un piano per arrivare al termine della Champions con 'poche' partite. Il discorso è quello di recuperare tutte le gare degli ottavi di finale (gare a porte chiuse) in modo da avere le 8 squadre qualificate per i quarti. Effettuare il sorteggio e giocare a quel punto i quarti con partita secca, in campo neutro. Per il discorso 'campo neuro', basterà giocare a porte chiuse in modo tale che nessuno possa usufruire del fattore campo.

Squadre già qualificate ai quarti

-ATALANTA (Italia)

-ATLETICO MADRID (Spagna)

-PSG (Francia)

-RB Lispia (Germania)

Partite da recuperare

-Manchester City-Real Madrid

-Bayern Monaco-Chelsea

-Juventus-Lione

-Barcellona-Napoli

Poi la Final Four ad Istanbul

Una volta giocate le quattro partite dei quarti di finale, ecco che avremo le quattro squadre qualificate per le Final Four che decideranno la vincente della Champions League. Un po' come viene fatto per l'Eurolega di basket dove in due giorni si affrontano le migliori 4 squadre d'Europa. Stesso discorso per il calcio, con la Final Four che si concentrerà in tre giorni. Un giorno la prima semifinale, il giorno dopo la seconda semifinale, il giorno dopo ancora la finalissima all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. La UEFA ha già il piano, martedì 17 verrà posto a votazione secondo il giornale spagnolo AS.

Ci sarà anche la Final Four di Danzica

Stesso discorso per l'Europa League, con le migliori quattro squadre che approderebbero alla Final Four che verrebbe disputata allo Stadion Energa Gdańsk a Danzica, appunto, in Polinia. Si dovranno giocare i ritorni degli ottavi di finale (Siviglia-Roma e Inter-Getafe si giocheranno in partita secca), poi quarti di finale in partita secca e la Final Four.

Partite da recuperare (non si è giocata neanche la gara d'andata)

-Inter-Getafe

-Siviglia-Roma

Europei arrivederci

Con questo metodo, in teoria, si dovrebbe riuscire a contenere la mole di partite, ma è da considerarsi (quasi) chiuso il discorso Europei. Impossibile riuscire a giocare anche la manifestazione continentale, che verrebbe a quel punto rinviata a Giugno/Luglio 2021, compreso il Mondiale per club che si sarebbe dovuto disputare l'estate prossima.