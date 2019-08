Formazioni tipo delle big europee: come giocheranno e i titolari

Si avvicina il kick off del calcio internazionale, una stagione ricca e lunghissima con delle protagoniste annunciate. Le dirigenze sono al lavoro per completare le rose e se il mercato in Italia si chiuderà lunedì 2 settembre, nei campionati esteri bisogna fare i conti con altre date e altre scadenze. Nel frattempo, proviamo a ipotizzare le mosse dei tecnici, consapevoli che i lavori sono ancora in corso e qualcosa potrà ancora cambiare. Ecco squadra per squadra come giocherebbero oggi (N.B. in maiuscolo i nuovi acquisti).

Liverpool

Modulo: 4-3-3

Formazione tipo: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Jürgen Klopp

Video - Klopp, ecco perché tutti lo amano! Il meglio delle sue conferenze in 150 secondi 02:29

Manchester City

Modulo: 4-1-4-1

Formazione tipo: Ederson; Walker, Stones, Laporte, B.Mendy; Fernandinho; Bernardo Silva, De Bruyne, David Silva, Sterling; Agüero. All. Pep Guardiola

Video - "Hai preso soldi da Abu Dhabi come Mancini?": la domanda del giornalista fa arrabbiare Guardiola 00:50

Tottenham

Modulo: 4-2-3-1

Formazione tipo: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; NDOMBELÉ, Winks; Son Heung-Min, Eriksen, Alli; Kane. All. Mauricio Pochettino

Video - Un hotel, una scuola e una parete d'arrampicata: alla scoperta della nuova casa del Tottenham 01:36

Manchester United

Modulo: 4-2-3-1

Formazione tipo: de Gea, WAN-BISSAKA, Smalling, Rojo, A.Young; Matic, Pogba; D.JAMES, Lingard, Martial; Rashford. All. Ole Gunnar Solskjaer

Video - Santos: "Ronaldo? Non dovevo farlo giocare contro lo United nel 2003, me lo rubarono" 01:11

Chelsea

Modulo: 4-2-3-1

Formazione tipo: Kepa; Azpilicueta, David Luiz, A.Christensen, Emerson Palmieri; Jorginho, Kovacic; PULISIC, Barkley, Pedro; Giroud. All. Frank LAMPARD

Video - Dalla Coppa Italia Serie D all'Europa League col Chelsea: che viaggio, Maurizio Sarri! 00:59

Real Madrid

Modulo: 4-3-3

Formazione tipo: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.MENDY; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, E.HAZARD. All. Zinédine Zidane

Video - Bale gioca a golf mentre il Real perde. Zidane: “Ognuno si assuma le sue responsabilità” 00:56

Barcellona

Modulo: 4-3-3

Formazione tipo: ter Stegen; Sergio Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; F.DE JONG, Busquets, Arthur; Messi, L.Suarez, GRIEZMANN. All. Ernesto Valverde

Video - Griezmann, che accoglienza dei compagni al Barcellona: subito due tunnel in allenamento 00:41

Atletico Madrid

Modulo: 4-4-2

Formazione tipo: Oblak; TRIPPIER, Gimenez, HERMOSO, Renan LODI; JOÃO FÉLIX, Saul, Koke, Lemar; Morata, Diego Costa. All. Diego Simeone

Video - Atletico, Joao Felix si presenta: "Non paragonatemi a Cristiano, scriverò la mia storia" 00:45

Bayern Monaco

Modulo: 4-2-3-1

Formazione tipo: Neuer; Kimmich, Sule, Boateng, Alaba; Thiago Alcántara, Tolisso; Gnabry, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Niko Kovac

Video - Il Bayern Monaco rimonta il Tottenham ma perde ai rigori: gli highlights della finale di Audi Cup 01:28

Borussia Dortmund

Modulo: 4-2-3-1

Formazione tipo: Bürki; Hakimi, Toprak, HUMMELS, R.Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, BRANDT; M.Gotze. All. Lucien Favre

Video - Bambino malato di leucemia gioca contro il Borussia Dortmund: tanti applausi per lui! 00:40

PSG

Modulo: 4-3-3

Formazione tipo: TRAPP; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Ander HERRERA, Draxler; Mbappé, Cavani, Neymar. All. Thomas Tuchel

Video - Verratti: "Mi sento bene al PSG. Neymar? L'immagine che vedete è diversa dalla realtà" 01:59

Ajax

Modulo: 4-3-3

Formazione tipo: Onana; Mazraoui, PIERIE, Blind, Tagliafico; Schöne, van de Beek, Ekkelenkamp; Ziyech, Tadic, Quincy PROMES. All. Erik ten Hag

Video - Nel nome di Appie: l'Ajax ha dedicato il 34° titolo allo sfortunato Nouri 01:36

Le date di chiusura del mercato estero

Cina, Super League: 31 luglio

Inghilterra, Premier League: 8 agosto

Turchia, Super Lig: 30 agosto

Francia, Ligue 1: 2 settembre

Germania, Bundesliga: 2 settembre

Olanda, Eredivisie: 2 settembre

Portogallo, Primeira Liga: 2 settembre

Russia, Premier League: 2 settembre

Spagna, Liga: 2 settembre