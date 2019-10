Tutto abbastanza facile per la banda di Tuchel che porta a casa la seconda vittoria in due partite e vola nel girone A. Dopo il successo netto contro il Real Madrid, il PSG vince anche a Istanbul, al termine di un incontro tutt'altro che emozionante. Le occasioni latitano da ambo le parti, è una zampata di Icardi a regalare i tre punti agli ospiti.

Di Maria illumina ad inizio gara, come Verratti che domina a centrocampo. Ma sono poche le emozioni, con i padroni di casa che faticano enormemente a farsi vedere dalle parti di Navas. Primo gol dell'ex Inter con la nuova maglia. La prestazione di Mauro non è certo da ricordare, ma comunque è al posto giusto al momento giusto, lesto a metterla dentro a porta vuota su assist di Sarabia. Il Paris Saint Germain va a sei punti nel Girone A. Il Club Brugge è secondo a due e il Real ultimo con un punto, si è messa molto bene per i francesi.

Galatasaray's Colombian forward Radamel Falcao (L) vies with Paris Saint-Germain's Belgian defender Thomas Meunier during the UEFA Champions League football match between Galatasaray and Paris Saint-Germain (PSG), on October 01, 2019Getty Images

Tabellino e pagelle

GALATASARAY: Muslera 7; Mariano 6,5, Marcão 6, Luyindama 5, Nagatomo 5,5 (dal 77' Bayram 6); N'Zonzi 5, Seri 6,5; Babel 6 (dal 65' Andone 5,5), Belhanda 5,5 (dal 62' Feghouli 6), Donk 5; Falcao 6.

PSG: Keylor Navas 6; Meunier 6,5, Thiago Silva 6,5, Kimpembe 5,5, Bernat 6,5; Gueye 6, Marquinhos 6, Verratti 7; Pablo Sarabia 6,5 (dal 69' Choupo-Moting 6,5), Icardi 6 (dal 61' Mbappé 6), Di María 7 (dall'83' Herrera S.V).

GOL: Icardi (P),

AMMONITI: Icardi (P), Di Maria (P), Marcao (G), Herrera (P),

ESPULSI: Nessuno.

ARBITRO: Marciniak

Ryan Babel of Galatasaray battles for possession with Marco Verratti and Marquinhos of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League group A match between Galatasaray and Paris Saint-Germain at Turk Telekom Arena on October 01, 2019Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

02' SUBITO DI MARIA: Passaggio filtrante di Verratti per l'argentino che tira subito in porta, Muslera in due tempi blocca.

10' MUSLERA SALVA TUTTO: Altro contropiede del PSG con Meunier che scatta sulla fascia, mette in mezzo per Di Maria che gira in porta. Ottimo tiro ma gran riflesso del portiere che mette in corner.

16' FINALMENTE IL GALATASARAY: Piattone dal limite di Babel fuori di un nulla.

49' SERI TIRA IN PORTA: Punizione da posizione defilata, Seri tira in porta e Navas devia in angolo.

51' INCREDIBILE ERRORE DI DI MARIA: Difesa del Galatasaray a vuoto, palla lunga per l'argentino che però davanti a Muslera si fa ipnotizzare e il portiere respinge.

52' ICARDI-GOL: Verratti in verticale trova Sarabia che la passa all'argentino che deve solo depositarla in rete.

76' MUSLERA SALVA SU MBAPPE': Altro bel contropiede del PSG con Choupo-Moting, palla sulla destra per il francese che scarica il diagonale, Muslera respinge.

86' MARQUINHOS VICINO AL RADDOPPIO: Da palla inattiva sulla destra cross in mezzo e il brasiliano colpisce ma la mette alto sopra la traversa.

MVP

Angel DI MARIA: Un errore grave davanti a Muslera, ma negli ospiti è certamente l'uomo più pericoloso, quello che fa più male alla difesa di casa.

Il momento social

Promosso

Marco VERRATTI: Assist sontuoso per Sarabia nell'azione del gol, altre giocate degne di nota a centrocampo.

Bocciato

Christian LUYINDAMA: Fatica il difensore centrale su Sarabia e Di Maria. Sbaglia soprattutto nell'azione decisiva del gol degli ospiti.