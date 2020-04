Gare secche e a porte chiuse: il piano della UEFA per concludere la Champions entro agosto

Settimana decisiva non solo per il calcio italiano, ma anche per Champions ed Europa League. La UEFA spera di avere buone notizie dai Paesi europei in merito alla diminuzione dei contagi, anche per programmare il resto - o per meglio dire - la conclusione della stagione. Non sarà semplice, considerando, che si dovranno ancora giocare dei ritorni degli ottavi di finale di Champions League e delle gare d'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Gare ad agosto: partite secche a porte chiuse

Sarà una versione light di Champions ed Europa League. Infatt,i si giocheranno le partite in gara secca, secondo quanto riportato da Cadena Ser che ha citato fonti interne alla UEFA, per non avere un calendario esteso e finire entro il 15 agosto. L'obiettivo della UEFA è, infatti, liberare i team per la fine di agosto, per concedere le vacanze ai giocatori e non partire tardi con i campionati della stagione 2020-2021, considerando che nella prossima estate si disputeranno gli Europei (slitatti a giugno/luglio 2021).

Ritorni degli ottavi di finale di Champions da giocare

-Manchester City-Real Madrid (2-1)

-Bayern Monaco-Chelsea (3-0)

-Juventus-Olympique Lione (0-1)

-Barcellona-Napoli (1-1)

Squadre già qualificate ai quarti

-PSG (Francia)

-Atalanta (Italia)

-Atlético Madrid (Spagna)

-RB Lipsia (Germania)

Gare secche per terminare il tutto entro metà agosto, con finalissima che si disputerà sempre ad Istanbul. Con le ristrettezze che rimarrono per i voli e gli spostamenti, anche ad agosto si giocherà quindi a porte chiuse, senza l'apporto dei propri tifosi.

Andata ottavi di Europa League ancora da giocare

-Inter-Getafe

-Siviglia-Roma

queste gare si giocheranno in gara secca in campo neutro

Ritorno ottavi di Europa League

-FC Copenhagen-Basaksehir (0-1)

-Wolverhampton-Olympiacos (1-1)

-Bayer Leverkusen-Rangers (3-1)

-Shakhtar-Wolfsburg (2-1)

-Basilea-Eintracht Francoforte (3-0)

-Manchester United-LASK (5-0)

L'obiettivo primario della UEFA e della ECA resta la salute dei giocatori e di tutta la macchina che gira intorno alle squadre nazionali. Poi, ovviamente, il discorso di chiudere la stagione per non perdere ulteriormente fondi a favore dei club e assegnare le Coppe europee ai rispettivi vincitori. Una volta terminato il tour de force (l'obiettivo è finire entro il 15 agosto) i giocatori avranno tre settimane di riposo e poi due/tre settimane per la preparazione atletica in vista di ricominciare i campionati a fine settembre.