Gasperini: "Atalanta ancora in corsa, con il City si può vincere. Andata? Si riparte dallo 0-0"

L’Atalanta ci crede ancora. Nonostante lo 0 in classifica dopo il girone d’andata, i nerazzurri saranno ancora in corsa in caso di risultato positivo contro il Manchester City. Gasperini ci crede e pensa che a San Siro si possa fare risultato contro i citizens.

" È un'occasione per capire a che punto siamo. L'importante è fare risultato, con un punto siamo ancora dentro. Il coefficiente di difficoltà è molto alto, però per fortuna si riparte dallo 0-0. È giusto che pensiamo di poter vincere. Mi aspetto una bella partita, di valore, contro un grande avversario "

Cosa si aspetta da Guardiola?

" Niente. Il City vuol fare il più in fretta possibile per arrivare primo. È arrivata al massimo dei propri livelli, vuole sempre vincere. È giusto che sia così "

Il gioco dell’Atalanta resta offensivo

" Noi siamo questi. Ho visto delle partite, anche l'ultima che ha giocato il City, che ha vinto a fatica. Nel finale, non siamo stati capaci di comportarci in quel modo. Siamo arrivati con le nostre capacità, nessuno ha piacere di prendere tanti gol, ma manteniamo la nostra filosofia "

Positivo giocare a San Siro?

" È un teatro fantastico per la Champions, è chiaro che avremmo preferito giocarla a Bergamo, in casa nostra. È la prima volta che l'Atalanta gioca questa manifestazione da quando esiste, San Siro è la miglior location alternativa "