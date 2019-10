Gasperini: "I complimenti di Guardiola mi rendono orgoglioso. Lazio? Comunicato demenziale"

Sulla partita

"Per noi è una bella attesa, è un premio essere qua, giocare questo tipo di gare, nonostante il coefficiente di difficoltà sia molto alto. Nella storia dell'Atalanta è un momento da prendere in modo molto positivo. Speriamo di fare una bella figura".

Su Guardiola e i suoi complimenti

“Devo dire che Guardiola è una grandissima persona, al di là del tecnico. Ha fatto un gesto che non mi era mai successo prima, oramai 8 anni fa. Quando lasciai l'Inter mi fece chiamare da Estiarte, con cui ci conoscevamo dai tempi di Pescara, e mi invitò a Barcellona per stare qualche giorno con loro. Per me fu un gesto straordinario, di grande sensibilità, perché in quel momento mi regalò qualcosa di bello. Anche per questo lo stimo molto. Detto questo essere qua è bello. Essere qui oggi, di fronte alla sua squadra, è motivo di orgoglio. La partita ha tanti risvolti, sappiamo della forza, ma a livello internazionale dobbiamo fare una bella partita, con le nostre caratteristiche, con l'umiltà necessaria. Ma anche con la voglia di fare una bella gara".

Sugli attacchi, i migliori di Serie A e Premier League

“Noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di molto bello in Champions, in campionato ci stiamo ripetendo e questo ci sta dando soddisfazione, ma ora abbiamo bisogno di aumentare la credibilità a livello internazionale. Non sarà semplice contro una delle squadre più forti al mondo, ma sarei davvero felice se i ragazzi facessero una prestazione simile a quelle che ho visto in campionato”.

Sulle dichiarazioni post-Lazio e le polemiche

“Non sono pentito, ho commentato un episodio di cui sono convinto. Ma questo non significa niente, non è un attacco a Immobile e alla sua professionalità. Quello della Lazio è un comunicato demenziale, non ho attaccato né il giocatore né la Lazio, ho commentato un episodio che ritengo ancora così. Queste difese a oltranza delle posizioni non ci riguardano, noi vogliamo giocare a calcio”.

Gasperini come Sarri sul piano del gioco?

“Abbiamo tutti un obiettivo, che è quello di fare il risultato migliore possibile. Si può fare in tanti modi e il fatto di ricevere consensi ci fa piacere. L'Atalanta in questi ultimi anni è stata apprezzata soprattutto perché ha fatto punti, altrimenti lo sarebbe stata meno. Il nostro obiettivo ora è fare risultato anche in Champions”.

Sui problemi in difesa dopo ko Palomino e Kjaer

"Qualcuno è rimasto, Palomino domenica lo abbiamo perso, Kjaer ha avvertito una piccola contrattura. Non sarà questione lunga, ma ce lo toglie per la gara di domani. Non credo che per questa partita si possano fare esperimenti".

Sull’assenza di Zapata

"Chiaro che un giocatore come Zapata ci possa mancare, a Roma abbiamo sopperito molto bene. Ci manca un'alternativa in più, o in campo da subito o durante la partita. È importante, sappiamo che per qualche settimana dovremo farne a meno. Vale così anche per la difesa, ma nell'arco della stagione ci possono essere dei momenti... almeno finora siamo stati fortunati, però abbiamo le risorse per potere sopperire".

Ancora su Guardiola, cosa prende dal suo calcio?

"Ognuno ha le sue caratteristiche, è stato ed è un riferimento nel mondo per tantissimi allenatori. Hanno questa filosofia di recuperare il pallone subito, era già molto sviluppato ai tempi del Barcellona, questa capacità di giocare con tanti uomini offensivi negli ultimi metri, con palla a terra, smarcamenti, con catene. Dai più grandi si impara. Nessuno inventa niente, si copia tanto, un po' di qua e un po' di là, per poi adattarlo. Ha influenzato il mondo, io l'ho sempre ammirato. Dovunque è andato ha capovolto la filosofia di gioco, al Bayern, al City... questa è la dimostrazione della sua grandezza".