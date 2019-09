Gasperini: "L'impatto con la Champions ci ha sorpreso, ma ora dobbiamo fare punti"

" L'impatto con la Champions ci ha un po' sorpreso, è stato nettamente superiore a ciò a cui eravamo abituati. Da quella partita abbiamo avuto un'ottima reazione in campionato, per quanto dolorosa quella sconfitta è stata molto utile. Adesso vedremo domani se anche in Champions sapremo trarre indicazioni da quella partita. "

Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Shakhtar tornando sulla pesante sconfitta all'esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria. "Inizialmente l'abbiamo vissuta un po' come un regalo straordinario questa competizione, ora dopo Zagabria abbiamo voglia di fare qualche punto - ha ammesso - Non è solamente una partecipazione. Oltre 25mila attesi a San Siro? Da una parte ce lo aspettavamo, dall'altra può essere una di quelle serate che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Speriamo che sia memorabile".

" Lo Shakhtar non lo devo scoprire io, per questa squadra parlano i risultati, non solo in campionato, che vince da tempo e con largo margine, ma anche per quello che sta accadendo in Champions. E' stato capace di giocare ad altissimi livelli ed hanno una abitudine a questa competizione maggiore alla nostra. Noi abbiamo bisogno di imparare in fretta. C'è la volontà di riuscire a misurarci e anche la curiosità per capire quanto siamo distanti da loro. "

A proposito degli infortunati: