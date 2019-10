Il fascino della Champions deriva anche (e soprattutto) dalla storie dei suoi protagonisti. Quella che va in scena alla Luminus Areana di Genk racconta la fine di un incubo. Oxlade-Chamberlain tornava sui campi della competizione più prestigiosa d’Europa dal terribile infortunio al ginocchio rimediato nella semifinale contro la Roma ormai 18 mesi fa. Un rientro che supera anche la più rosea delle aspettative. Due minuti (solo due) e il centrocampista inglese si inventa un colpo da biliardo che gela i tifosi belgi. Nella ripresa completa la sua serata da sogno con un tiro di punta esterna da fuori area che colpisce la traversa e si insacca in rete. La fine di un incubo, dunque, che dà inizio alla seconda vita calcistica del 26enne di Portsmouth. Si spera più fortunata della prima.

La banda di Klopp archivia la pratica Genk con lo scavetto di Manè e la percussione di Salah. Ritorna a funzionare tutto alla perfezione dopo il primo mezzo passo falso in Premier League contro lo United. Al giro di boa del gruppo E, la classifica parziale sorride ai Reds e al Napoli, rispettivamente secondi e primi.

La cronaca in 7 momenti chiave

2’ VANTAGGIO DEL LIVERPOOL - Oxlade-Chamberlain la sblocca subito. Troppa libertà concessa all'inglese che s'inventa un colpo da biliardo da fuori area e infila Coucke nell'angolino. Assist di Fabinho. Partita subito in discesa per i Reds

22’ OCCASIONE PER IL LIVERPOOL - Assist di rabona di Bobby Firmino per Manè che col piattone non riesce a superare Coucke. Chance ghiottissima per i Reds!

27’ GOL ANNULLATO AL GENK - Samatta svetta altissimo su un bel cross dalla destra, ma l'attaccante tanzaniano si aiuta con le mani e spinge Milner irregolarmente. L'arbitro fischia subito il calcio di punizione, la Var dopo qualche minuto conferma la decisione. C'era anche un fuorigioco di Ito in partenza d'azione

57’ RADDOPPIO DEL LIVERPOOL – Perla di Oxlade-Chamberlain! L’inglese tira dal limite dell'area di punta esterna: la palla colpisce la traversa e si insacca in porta. Assist di Firmino. Una serata da incorniciare per il 26enne di Portsmouth

77’ TRIS DEL LIVERPOOL - Giocano a memoria là davanti, Genk al tappeto: Salah serve un filtrante al bacio per Mane’ che anticipa Coucke con uno scavetto pregevolissimo. Partita in ghiaccio per i campioni d’Europa

87’ POKER DEL LIVERPOOL – Mancava solo Salah. L'egiziano lavora di sponda con Cuesta in area di rigore e con caparbietà trova un pertugio. A tu per tu con Coucke non sbaglia

88’ GOL DELLA BANDIERA DEL GENK - Segna Odey su assist di Ndongala dopo una palla persa sanguinosa di Gomez

Salah festeggia con Manè il gol del 4-0 al GenkGetty Images

Il migliore

OXLADE-CHAMBERLAIN - Una serata da sogno in cui espone tutto il suo repertorio, tra velocità, tecnica e colpi di genio. Che sia la prima di tante

Il peggiore

CUESTA - Troppe sbavature difensive, anche se parzialmente giustificato per la caratura dei clienti. Si fa aggirare come un birillo da Salah in occasione del 4-0

Il momento social del match

Via le stampelle...

Il tabellino

GENK-LIVERPOOL 1-4 (primo tempo 0-1)

Genk (4-4-1-1): Coucke 5,5; Maelhe 5, Cuesta 4,5, Lucumi 4,5, Uronen 5,5; Bongonda 5,5 (dal 66’ Ndongala 6), Heynen 5, Berge 5,5, Ito 6; Samatta 6; Onuachu 5,5 (dall’81 Odey 6). All. Mazzù 5

Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Milner 6,5, Lovren 6, Van Dijk 6,5, Robertson 6,5 (dal 63’ Gomez 5,5); Oxlade-Chamberlain 8 (dal 73’ Wijnaldum 6), Fabinho 7, Keita 6,5; Mané 7, Firmino 7,5 (dal 77’ Origi s.v.), Salah 7. All. Klopp 7



Arbitro: S. Vincic (Slovenia)