Dopo lo straordinario successo del San Paolo per 2-0 contro i campioni d'Europa del Liverpool, il Napoli resta letteralmente al palo a Genk da cui esce con un deludente 0-0. Azzurri pericolosi solo nel primo tempo con le due traverse colpite da Milik e il palo di Callejon. Ma anche il Genk attacca e spaventa la band di Ancelotti, che nel secondo tempo appare lenta e compassata, anche dopo l'ingresso in campo di Mertens, al minuto 58, così come quello di Llorente al 72'. Risultato ad occhiali in Belgio e grossa chance sprecata per Meret e compagni nel gruppo E.

Lozano in Genk-Napoli - Champions LeagueGetty Images

Il tabellino

GENK-NAPOLI 0-0

Genk (4-3-3): Coucke; Maele, Lucumí, Cuesta, Uronen; Hrosovsky, Berge, Hagi (92' Heynen); Ito, Samatta, Bongonda (89' Paintsil). All.: Mazzù.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (33' Malcuit); Callejon, Allan, Elmas (58' Mertens), Fabian Ruiz; Milik (72' Llorente), Lozano. All.: Ancelotti.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Ito, Milik, Fabian Ruiz.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

4' - LUCUMI'! Colpo di testa sul cross dalla sinistra di Ianis Hagi: palla di poco fuori bersaglio. Squillo Genk.

17' - INCREDIBILE OCCASIONE PER IL NAPOLI, CHE COLPISCE DUE LEGNI IN UNA VOLTA SOLA! Cross dalla sinistra di Fabian Ruiz per Milik, che a centro area liscia il pallone. La sfera arriva a Callejon, il cui tiro viene respinto Coucke sul palo. Milik arriva quindi alla respinta e, da terra, calcia a porta vuota scheggiando la traversa. Incredibile doppia chance per il Napoli!

20' - GENK VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Su palla a spiovere, dalla bandierina, arriva la conclusione da fuori area, al volo, di Hrosovski con palla pericolosamente deviata dallo stinco di Manolas, che sfiora il palo e l'autogol.

26' - ALTRA TRAVERSA DI MILIK! Questa volta di testa, su assist col contagiri dalla destra di Callejon.

La delusione di Milik in Genk-Napoli - Champions LeagueGetty Images

36' - MIRACOLO DI MERET! Il portiere del Napoli respinge un colpo di testa a botta sicura di Berge, che aveva indirizzato la palla all'angolino su un corner corto di Hagi.

38' - ALTRA DOPPIA CHANCE PER IL NAPOLI! Calcio d'angolo dalla destra, conclusione dalle retrovie di Koulibaly, che trova un salvataggio sulla linea da parte della retroguardia belga. Poi, il difensore senegalese prolunga per Milik una palla rimessa al centro dalla sinistra da Fabian Ruiz ma il centravanti polacco, di testa, non riesce a centrare la porta.

41' - BONGONDA DALLA LUNGA DISTANZA! Bolide mancino che sfiora il palo alla sinistra di Meret: occasioni da una parte e dall'altra.

43' - SINISTRO DAL LIMITE DI BERGE! Altro intervento prodigioso di Meret, che si allunga e devia in calcio d'angolo. L'azione è nata da una palla persa da Allan.

49' - PERICOLOSO IL GENK! Ito si coordina in area col destro su cross dalla sinistra di Berge: Koulibaly si immola e fa scudo.

57' - CLAMOROSA CHANCE MANCATA DA CALLEJON! Palla consegnatagli dalla sinistra da Lozano: con tutto lo specchioa disposizione, il centrocampista spagnolo spedisce incredibilmente a lato da pochi passi.

84' - GENK PERICOLOSO CON HAGI DALLE RETROVIE! Conclusione di poco fuori bersaglio: la palla era arrivata al figlio del grande Gheorghe dopo uno scivolone in area di Allan.

Il migliore

Koulibaly. Grintoso e propositivo, il grande ex di turno, in controtendenza col resto della squadra. In difesa fa scudo e tiene le marcature senza problemi. Là davanti, nel primo tempo, va vicino al gol e trova pure il modo di assistere Milik.

Il peggiore

Allan. Probabilmente sbaglia la scelta degli scarpini: commette uno scivolone dietro l'altro, con conseguenti palloni persi in maniera "sanguinosa".

Le pagelle

Clicca qui

Il momento social