Genk-Napoli: probabili formazioni e statistiche

• Diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni

Genk (4-3-3): Coucke; Uronen, Lucumi, Dewaest, Maehle; Hynen, Hrosovsky, Berge; Bongonda, Samatta, Ndongala. All. Mazzu

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. All. Ancelotti

Video - Ancelotti: "Napoli poco pubblicizzato? Meglio così, le luci della ribalta le abbia l'Inter" 01:22

Statistiche Opta

o KRC Genk e Napoli si affronteranno per la prima volta in una partita ufficiale. La squadra belga ha vinto le ultime due partite contro squadre italiane, battendo il Sassuolo nella fase a gironi di Europa League 2016-17.

o Questa sarà la prima partita del Napoli in Champions League contro una squadra belga - hanno vinto tre dei sei precedenti incontri contro le squadre belghe nella competizione europea (W3 D1 L2).

o Il Napoli è senza vittorie nelle ultime sei partite in trasferta di Champions League (W0 D2 L4); ottenendo l'ultima vittoria nell'edizione 2016-17, vincendo 2-1 contro il Benfica a dicembre 2016.

o KRC Genk non ha mai vinto una partita di Champions League sul terreno di casa (W0 D5 L1) - solo il Maribor (9) ha giocato più partite in casa senza mai vincere nella competizione.

o KRC Genk ha subito una sconfitta per 2-6 contro l'FC Salzburg nella prima giornata della Champions League 2019-20. Il record di gol subiti da una squadra nelle prime due partite della fase a gironi in una singola stagione della UEFA Champions League è 10, stabilito dal Celtic nel 2016-17.

o Il Napoli sta cercando di vincere le sue prime due partite della fase a gironi in UEFA Champions League per la seconda volta, anche nel 2016-17 sotto Maurizio Sarri, che rimane l'ultima volta in cui hanno superato la fase a gironi.

o KRC Genk è diventato l'ottava squadra a subire sei gol nella 1° giornata della fase a gironi della UEFA Champions League - due dei sette precedenti si sono qualificati per il turno successivo (Bayer Leverkusen nel 2002-03 e Galatasaray nel 2013-14).

o Il Napoli Dries Mertens è stato coinvolto in 18 gol in UEFA Champions League in 27 presenze con il Napoli (11 gol, 7 assist), otto in più rispetto a qualsiasi altro giocatore del Napoli.

o Il Genk non ha vinto nessuna delle 13 partite della UEFA Champions League (W0 D7 L6) - nella storia della Coppa Europa / UEFA Champions League, solo Floriana FC e Shamrock Rovers (14 partite ciascuna) hanno giocato di più senza vincere una partita.

o L'attaccante del Napoli Fernando Llorente ha segnato otto gol in UEFA Champions League per quattro squadre diverse (Juventus 3, Siviglia 1, Spurs 3, Napoli 1) - gli unici giocatori a segnare per quattro squadre diverse in un numero di goal inferiore sono Arjen Robben (sette ) e André Schürrle (sei).