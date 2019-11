Guardiola cuore d'oro: lettera ai 114 tifosi di Kharkiv e invito per il ritorno con lo Shakhtar

Non è un momento facilissimo per Pep Guardiola. Il tecnico del City è protagonista del suo peggior avvio di stagione da quando è in Premier. I dati statistici, suoi fedeli alleati in carriera, gli stanno girando le spalle.

Ma questa storia parte proprio da due numeri.

6437 sono i chilometri che dividono Kharkhiv, seconda città più popolosa dell'Ucraina da Manchester. 114, invece, sono gli eroici tifosi Citizens che lo scorso 18 settembre hanno seguito Aguero e compagni nella trasferta vinta 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Pep Guardiola li ha voluti omaggiare con una lettera recapitata direttamente a casa per ringraziarli per la presenza allo stadio nonostante le difficoltà logistiche e il costo della trasferta non certo economico. I 114 sostenitori sono stati premiati con un biglietto omaggio in zona "Hospitality" per la partita di ritorno con gli ucraini.

La notizia arriva da Twitter, perché il signor Darren Page, uno dei fortunati, ha pubblicato la graditissima lettera sul suo profilo. Ecco il testo:

" Caro Darren, mercoledì 18 settembre tu e altri fedelissimi tifosi avete fatto un lungo viaggio per vederci giocare contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina e io colgo l'occasione per dirti grazie. Siamo felici di avere iniziato la nostra Champions League con una vittoria. Abbiamo affrontato uno Shakhtar insidioso, ma ho avuto l'impressione che abbiamo giocato bene, abbiamo controllato la partita e meritato di vincere. Avere il vostro supporto in queste partite significa molto e come ho sempre detto, non siamo niente senza i nostri fans. Come dimostrazione della nostra gratitudine, vogliamo invitarvi nell'Hospitality del Manchester City in occasione della gara di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk il 26 novembre. In nome della squadra e dello staff voglio ringraziarvi ancora per l'incredibile supporto. Firmato: Pep Guardiola. "