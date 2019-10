Guardiola: "E' una gioia vedere giocare l'Atalanta di Gasperini"

" Ho avuto la fortuna di conoscere Gasperini. Vedere una squadra come l'Atalanta fare quello che ha fatto l'anno scorso e sta continuando a fare quest'anno è come vincere un campionato con una grande squadra, è una cosa incredibile. E' una gioia vedere giocare una squadra come la sua. Fa una cosa che non si vede più molto: attacca, salta l'uomo e prende tanti rischi. E sono convinto che faranno lo stesso qua. "

Lo ha detto l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions in casa contro l'Atalanta.

" Quello che sentivo di Sarri è uguale a quello che penso di Gasperini. Per una squadra come l'Atalanta, fare quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile. È come vincere un campionato con una grande squadra, hanno coraggio, rispettano la tifoseria andando avanti, attaccando. "

Pep Guardiola Getty Images

Guardiola è un ex del Brescia, squadra che vive una rivalità storica con la Dea. Ma Pep non la sente come un derby:

" No, io ero molto legato alla famiglia Corioni, mi hanno trattato molto bene. Ho qualche amico nella società, non tanti. So che hanno fatto molto bene con Cellino. So che è una partita molto speciale, ma non ho sentito nessuno "

Entrambe le squadre si ritrovano ad affrontare qualche problema in difesa, ma Guardiola ha la sua visione delle cose.