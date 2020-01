Guardiola il più vincente della decade: ma è Zidane il miglior allenatore degli ultimi 10 anni?

Palmarès, qualità di gioco o idee innovative? Qual è il parametro ideale per giudicare un allenatore? Proviamo a partire dai dati, ovvero da trofei vinti. L'ultima decade ci permette di stilare una classifica, quanto meno, degli allenatori più vincenti degli ultimi 10 anni. Poi capiremo chi potrà vantarsi del titolo di miglior tecnico dell'ultimo decennio... E per voi, chi è stato il migliore?

Guardiola primo in classifica ma...

Padrone indiscusso, almeno seguendo questo parametro, è Pep Guardiola che negli ultimi 10 anni ha vinto con Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City per un totale di 22 trofei. Di questi titoli, abbiamo 6 campionati nazionali e una Champions League, quella del 2011 alla guida del Barça. Da allora, però, il tecnico catalano non è più riuscito ad imporsi in ambito europeo...

Allenatore Trofei vinti 2010-2019 Champions* 1. Pep GUARDIOLA 22 1 2. Jorge JESUS 15 1 3. Massimiliano ALLEGRI 13 0 4. Marcelo GALLARDO 11 2 5. José MOURINHO 10 1 5. Carlo ANCELOTTI 10 1 5. Unai EMERY 10 0 8. Zinédine ZIDANE 9 3 8. Luis ENRIQUE 9 1 10. Jürgen KLOPP 8 1 11. Diego SIMEONE 7 0 11. Antonio CONTE 7 0

*Champions/Copa Libertadores

In doppia cifra Jorge Jesus, Allegri e Gallardo

Subito alle spalle di Guardiola, si piazzano Jorge Jesus e Massimiliano Allegri, rispettivamente con 15 e 13 titoli. Il girovago portoghese, però, non vanta nessuno Scudetto e tanto meno un trofeo internazionale, prima del suo sbarco al Flamengo in estate, dove ha conquistato la Copa Libertadores. L'Europa è il grande cruccio di Allegri, che, negli anni '10, ha però conquistato ben 6 Scudetti: 1 col Milan e 5 consecutivi con la Juventus. Poi Marcelo Gallardo che ha conquistato ben 11 titoli tra cui due Cope Libertadores.

Mourinho e Ancelotti mai demodé

Poi Mourinho e Ancelotti con 10 trofei a testa. Per il tecnico emiliano uno Scudetto col PSG e con il Bayern Monaco, ma soprattutto la Décima con il Real Madrid, con Ancelotti che è riuscito a rompere il digiuno in Europa dei blancos che durava ormai da 12 anni. Difatti, è stato proprio Ancelotti a far partire il ciclo vincente del Real Madrid. Per Mourinho la Champions di inizio decade con l'Inter nel 2010 e tre titoli nazionali vinti: quello con l'Inter (sempre nel 2010 con uno straordinario Triplete), quello con il Real Madrid nel 2012 e quello con il Chelsea nel 2015. A 10 trofei anche Unai Emery, anche se a pesare sono le 3 Europa League consecutive vinte con il Siviglia.

Zidane e le sue tre Champions League consecutive

È solamente 8° nella classifica dei trofei vinti, ma Zidane ha vinto di tutto e di più con il Real Madrid in quei tre anni in cui i blancos sono stati la miglior squadra del mondo. Ha ereditato la squadra di Carlo Ancelotti, ma ha saputo aggiungere molto del suo, valorizzando un giocatore come Casemiro (decisivo in mezzo alla coppia Kroos-Modric) e reso grande, almeno per una stagione, Isco, riportando alla luce il ruolo del trequartista, un po' perso nelle ultime stagioni. Insomma, Zidane, con le sue tre Champions League consecutive vinte, si prende molti voti dovessimo aprire un dibattito sul più forte degli ultimi 10 anni. Sui 9 titoli vinti, inoltre, Zidane ha conquistato tutti i trofei a propria disposizione col Real tranne la Coppa del Re. Uno score incredibile.

Ci sono anche Klopp, Simeone e Conte

Ovviamente non finisce qui. Non possiamo perderci Jürgen Klopp che ha appena vinto Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club con il Liverpool, portandolo a disputare ben 3 finali internazionali negli ultimi 4 anni (due di Champions e una in Europa League). Il tedesco ha fatto un lavoro incredibile con i Reds, che potrebbe sfociare anche con una vittoria della Premier League a fine stagione. Nel suo palmarès anche due Scudetti con il Borussia Dortmund che ha saputo tenere testa al Bayern Monaco vincente degli inizi anni '10.

In questa classifica c'è anche Antonio Conte, colui che ha fatto partire il ciclo vincente della Juventus con 3 Scudetti consecutivi. Il tecnico salentino, che è stato per due anni ct della Nazionale italiana, ha anche conquistato una Premier League al suo primo anno al Chelsea (2017). Menzione d'onore anche per Diego Simeone che ha portato l'Atlético Madrid a disputare due finali di Champions League e a vincere un'Europa League. Verrà ricordato per la Liga conquistata nel 2014 con i colchoneros, rompendo finalmente l'egemonia del duo Real Madrid-Barcellona.