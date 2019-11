Guardiola: "Troppo facile contro l'Atalanta? Penso alla qualificazione. Venire in Italia? No"

Guardiola non descrive come ‘facile’ la vittoria contro l’Atalanta all’andata e nel match del ritorno punta solo alla qualificazione agli ottavi di finale, in attesa della super sfida contro il Liverpool del prossimo week end.

" Il razzismo? Succede spesso ultimamente. È un problema di tutta Europa, non solo dell'Italia. Bisogna lottare tutti i giorni a casa, a scuola, è un problema per il calcio. Mi auguro che Balotelli non venga punito, servono gesti importanti per cambiare qualcosa. Serve lottare "

Sulla partita contro l’Atalanta

" Cerchiamo la qualificazione. Se non è possibile domani, sarà la prossima. Vado partita per partita, spero di vincere domani. Ma dopo hai Shakhtar e Dinamo Zagabria, vedremo. Domani cercheremo di vincere, di fare la miglior performance, poi vediamo. Gara troppo facile? Forse prima della partita poteva essere, loro sanno la difficoltà. Hanno vissuto per se stessi. Atalanta, zero punti... Il primo tempo è stato molto duro, fino al 3-1 è stata una equilibrata. L'Europa fuori è sempre durissima "

Su San Siro

" Questo è uno stadio mitico, ha un'aria molto speciale, almeno le volte che sono venuto qui. Se lo cambiano è per beneficio di Inter e Milan, per avere più risorse e incassi. Non sono molto attento "

C’è il Liverpool nel week end

" È una grande settimana per noi, siamo in Italia per giocare contro l'Atalanta. Possiamo qualificarci per gli ottavi di finale, poi ci sarà una gara importantissima domenica, dove mancherà ancora tre quarti della stagione "

" Sia mio figlio che mia figlia mi dicono spesso ‘fortuna che il Liverpool riesca sempre a segnare a fine partita’. Non è fortuna, è capacità, talento per lottare fino alla fine. Ho ribadito questo messaggio non solo ai miei figli, è successo 10-12-13 volte. La mia intenzione era parlare del rigore con il Leicester City, non parlavo di Sadio Mané. Forse sbagliavo io, Jürgen conosce Mané molto meglio di me, cerco di seguire il suo esempio, di essere positivo "

Dal Barcellona al City non è cambiato il modo di giocare

" Il mio modo di giocare è lo stesso, lo stesso principio, di giocare per la gente. Poi mi adatto ai calciatori. Provare a fare un calcio propositivo. Non è cambiato niente, dalla forma di segnare o di attaccare "

Venire in Italia?

" Io sto molto bene in Inghilterra a Manchester "